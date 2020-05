Assassin’s Creed Valhalla: Rabe, Siedlung und Erkundung der Welt – Weitere Details

In "Assassin's Creed Valhalla" wird nicht nur gekämpft.

Ubisoft sorgte gestern für die Ankündigung von „Assassin’s Creed Valhalla“ und zeigte zugleich einen ersten Cinematic-Trailer, der ein paar Einblicke in das Szenario offenbarte. Es folgten einige Preview-Berichte, denen sich weitere Details zum neuen Action-Adventure entnehmen lassen.

Unter anderem wird darin nochmals auf die Tatsache eingegangen, dass die Hauptfigur in „Assassin’s Creed Valhalla“ sowohl weiblich als auch männlich sein kann. Ihr habt die Wahl. Den Angaben des Lead-Producers Julien Laferrière zufolge wurden die beiden Geschlechter zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstellt. Ihr könnt sie individuell anpassen, beispielsweise mit Tattoos, Frisuren und Bärten.

Ein Rabe als Begleiter

Falls ihr den gestrigen Trailer gesehen habt, ist euch wahrscheinlich ein Rabe aufgefallen. Auch hierzu wurden ein paar Worte verloren. Er wird wie die Adler aus früheren Spielen als fliegender Begleiter funktionieren, aber mit neuen Fähigkeiten daher kommen.

Auf Seeschlachten solltet ihr hingegen nicht hoffen. Allerdings seid ihr in der Lage, die offene Spielwelt frei zu erkunden. Möglich ist das zu Fuß oder mit einem Wikinger-Langboot. Zur offenen Spielwelt erklärte Julien Laferrière: „Wir hatten die Absicht, eine Welt zu erschaffen, die die Spieler für ihre Neugierde belohnt. Sie knüpft an die Wikinger als große Entdecker an. Also soll die Welt bedeutsam sein.“

Überfallt militärische Stützpunkte

„Jeder militärische Ort, den ihr an den Flüssen Englands begegnen werdet, kann vollständig überfallen werden“, so Laferrière weiter. „Wir möchten, dass ihr die ultimative Wikinger-Fantasie spielt, damit ihr eure Wikinger-Freunde auf einem Langschiff mitnehmen könnt. Manchmal bekommt ihr Ressourcen, um eure Siedlung zu verbessern, oder vielleicht zusätzliche Feuerkraft, die dabei behilflich ist, höherstufige Banditen in der Region zu besiegen.“

Laut Laferrière haben die Siedlungen die Form des Spiels wirklich verändert. Ihr erkundet nicht einfach nur ein Gebiet und wandert dann zum nächsten. Stattdessen bekommt ihr gute Gründe, um zurückzukehren. „Ihr begebt euch also auf ein Abenteuer und werdet dann ermutigt, in die Siedlung zurückzukehren. Es verändert die Art und Weise, wie wir das Spiel spielen – zumindest ist das die Wette, die wir abschließen.“

Zum Thema

Bei der Vergrößerung des Dorfes stehen neue Gebäude wie eine Kaserne, ein Schmied oder ein Tattoo-Studio zur Verfügung. Ihr könnt sie individuell anpassen und ausbauen. Zunächst muss das Spiel auf den Markt kommen: „Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint Ende 2020 für PC (Epic Games Store und Ubisoft Store), Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5 und Google Stadia.

