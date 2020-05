Nintendo Switch: Weiter auf Erfolgskurs – Die erfolgreichsten Titel in der Übersicht

Nintendos Switch befindet sich weiter auf Erfolgskurs.

Auch Nintendo legte in dieser Woche den Geschäftsbericht zum kürzlich abgelaufenen Quartal vor. Wie sich diesem unter anderem entnehmen lässt, verkauft sich Nintendos Switch weiterhin auf einem hohen Niveau.

Laut offiziellen Angaben wurden im letzten Quartal (1. Januar 2020 – 31. März 2020) 3,29 Millionen Einheiten der Switch und 45,62 Millionen Switch-Spiele verkauft. Weltweit wurden bis zum Ende des Geschäftsjahres 2019/2020 am 31. März 2020 55,77 Millionen Switch-Systeme an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht.

Zum Thema: Nintendo Switch: Aufgrund der weltweiten Nachfrage – Produktion soll erhöht werden

Wie Nintendo im aktuellen Geschäftsbericht ausführte, geht das Unternehmen auch 2020/2021 von einem erfolgreichen Geschäftsjahr aus und möchte 19 Millionen Switch-Konsolen verkaufen. Des Weiteren sprach das japanische Unternehmen im Geschäftsbericht über den Erfolg der Switch-Software und veröffentlichte eine Übersicht über die meistverkauften hauseigenen Switch-Spiele.

Mit fast 25 Millionen verkauften Einheiten sichert sich „Mario Kart 8 Deluxe“ weiterhin den Platz an der Spitze. Auf den weiteren Rängen folgen „Super Smash Bros. Ultimate“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ oder „Super Mario Odyssey“.

Anbei die offizielle Übersicht von Nintendo.

Nintendos erfolgreichste Switch-Spiele in der Übersicht

Mario Kart 8 Deluxe – 24.77 Millionen Super Smash Bros. Ultimate – 18.84 Millionen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 17.41 Millionen Super Mario Odyssey – 17.41 Millionen Pokemon Schwert / Pokemon Schild – 17.37 Millionen Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Evoli! – 11.97 Millionen Animal Crossing: New Horizons – 11.77 Millionen (erste 11 Tage) / 13.41 Millionen (erste 6 Wochen) Splatoon 2 – 10.13 Millionen Super Mario Party – 10.10 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe – 6.60 Millionen

Weitere Millionen-Seller für Switch

Luigi’s Mansion 3 – 6.33 Millionen

Super Mario Maker 2 – 5.48 Millionen

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 4.38 Millionen

Fire Emblem: Three Houses – 2.87 Millionen

Ring Fit Adventure – 2.73 Millionen

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 1.26 Millionen

Astral Chain – 1.08 Millionen

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order – 1.08 Millionen

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch