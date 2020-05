DICE Los Angeles: Erstes Projekt des Studios wohl ein Shooter

Aktuell arbeitet die DICE-Niederlassung in Los Angeles an ihrem ersten Projekt. Wie Studio-Leiter Vince Zampella durchklingen ließ, haben wir es bei diesem wohl mit einem Shooter zu tun.

Bereits im Jahr 2013 hoben DICE und Electronic Arts mit DICE Los Angeles ein neues Studio aus der Taufe. Bisher fungierte die US-Niederlassung lediglich als Support-Studio für diverse EA-Projekte.

Vor einiger Zeit wurde allerdings darauf hingewiesen, dass DICE Los Angeles auf kurz oder lang auch an eigenen Projekten arbeiten könnte. Ergänzend dazu merkte Vince Zampella, der Leiter des Studios, an, dass es sich beim ersten eigenen Titel von DICE Los Angeles mit ziemlicher Sicherheit um einen Shooter handeln wird. Dieser soll allerdings nicht in direkte Konkurrenz zu anderen EA-Shootern wie „Battlefield“ oder „Titanfall“ treten.

Es sollen Lücken in EAs Portfolio geschlossen werden

Zampella dazu: „Dort gibt es eine Menge wirklich guter Shooter-Talente. Ich möchte sie jedoch nicht einsperren und ihnen sagen, dass es genau das ist, was sie zu tun haben. Wir werden es uns anschauen und das auswählen, das sich unglaublich anfühlt. Dieselben Grundsätze, die für Respawn gelten, nämlich etwas Neues und Aufregendes zu machen und das Genre ein wenig zu durchbrechen, werden wir auch bei DICE LA anwenden.“

Und weiter: „Von uns wird versucht, etwas Cooles zu machen. Wir wollen etwas machen, das nicht mit anderen EA-Spielen konkurriert, damit wir die richtigen Lücken im Portfolio füllen können. Wir haben ein paar wirklich gute Ideen, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis sie irgendwelche Ankündigungen machen.“

Wann mit der offiziellen Enthüllung des ersten eigenen Projekts von DICE Los Angeles zu rechnen ist, wurde leider nicht verraten.

