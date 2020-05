Overwatch: Jubiläums-Event hat einen Termin – Teaser-Trailer veröffentlicht

In der kommenden Woche wird in "Overwatch" das alljährliche Jubiläums-Event an den Start gehen. Einmal mehr beschert es euch Belohnungen für Aktivitäten. Einen Teaser-Trailer gibt es schon heute.

In der nächsten Woche startet in "Overwatch" ein neues Event.

Blizzard Entertainment ist nach wie vor bestrebt, die Spieler von „Overwatch“ mit allerlei Aktivitäten bei Laune zu halten. In diesem Sinne gab das Unternehmen heute bekannt, dass im Shooter vom 19. Mai 2020 bis zum 19. Juni 2020 das jährliche Jubiläums-Event stattfinden wird.

Einmal mehr wird damit der Geburtstag des Multiplayer-Shooters gefeiert. Ein Teaser, der auf Twitter geteilt wurde, stimmt auf das Event ein.

Im Event-Zeitraum erhaltet ihr einen Zugriff auf zeitlich begrenzte Skins und Freischaltungen, die ihr über Lootboxen und die Teilnahme an Spielen verdienen können. Ältere Event-Skins werden ebenfalls freigeschaltet. So können Spieler Skins von Halloween, Archives, Weihnachten, den Sommerspielen und den Lunar New Year-Events in den eigenen Besitz bringen.

B.O.B… What big teeth you have! Grab your riding hood and suit up as Little Red Ashe (Legendary)! 🐺 Overwatch Anniversary begins May 19. pic.twitter.com/zf2MEk5ECM — Overwatch (@PlayOverwatch) May 14, 2020

Erste Infos geleakt

Weitere Details zum neuen Jubiläum-Event in „Overwatch“ sollen in Kürze folgen. Allerdings sorgte ein Leak für einige verfrühte Informationen. So erwaten euch offenbar einige legendären Skins für Charaktere, darunter Masquerade Reaper, Little Red Ashe und Dragoon Mercy.

Die wöchentlichen Herausforderungsbelohnungen wurden ebenfalls beschrieben. Masked Man McCree, Carbon Fibre Sigma und Fleur de Lis Widowmaker zählen demnach zu den Freischaltungen bei genügend Matchgewinnen.

Zum Thema

„Overwatch“ ist für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Der Nachfolger „Overwatch 2“ befindet sich weiterhin in der Entwicklung. Wann der Launch erfolgen soll, wurde bislang nicht verraten.

