Ghost of Tsushima: Missionen, Fähigkeiten und mehr können verpasst werden

Laut den Entwicklern von Sucker Punch legt "Ghost of Tsushima" großen Wert auf die Erkundung der Spielwelt. Halten die Spieler nicht die Augen offen, können sie Inhalte wie Missionen, Fähigkeiten und mehr verpassen.

"Ghost of Tsushima" erscheint exklusiv für die PS4.

In den vergangenen Tagen bedachten uns die Entwickler von Sucker Punch mit zahlreichen neuen Details zu ihrem kommenden Projekt „Ghost of Tsushima“.

In einem aktuellen Interview ging Nate Fox noch einmal auf die offene Welt ein und wies darauf hin, dass „Ghost of Tsushima“ großen Wert auf die Erkundung der Spielwelt legen wird. Halten die Spieler nicht die Augen offen oder entscheiden sich dazu, bestimmte Bereiche der Spielwelt nicht zu besuchen, besteht durchaus die „Gefahr“, dass sie Inhalte wie Waffen, neue Fähigkeiten oder sogar komplette Missionen verpassen.

Entwickler wollten die ultimative Samurai-Erfahrung

„Das ist kein Spiel, das sich um Loot-Schleifen dreht. Es ist ein Spiel über die Geschichte und die Erforschung. Wenn sie also Jins Reise von einem Samurai zu einem Geist verfolgen, erhalten Sie Zugang zu einigen Fähigkeiten und Waffen. Aber wenn Sie wirklich in den vollen Genuss der Möglichkeiten kommen möchten, müssen Sie erforschen. Sie müssen Nebencharaktere treffen und Orte besuchen, von denen ihnen nicht einmal erzählt wurde“, so Fox.

Und weiter: „Wir möchten sicherstellen, dass Sie den Spielstil ändern können, wenn Sie sich die Zeit nehmen, etwas daraus zu machen. Um bei der Lösung von Problemen mehr Vielfalt zu erhalten. Eine der großen Herausforderungen bei der Entwicklung eines solchen Spiels, bei dem wir diese wandernde Samurai-Erfahrung festhalten möchten, besteht darin, dass nicht alle Dinge, die wir machen, ob es sich um Missionen oder Fähigkeiten handelt, von jedem Spieler gesehen werden. Das liegt in der Natur der Dinge, wenn man den Menschen Freiheiten einräumt.“

„Ghost of Tsushima“ wird am 17. Juli 2020 exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich sein.

