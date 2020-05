Mafia 3 Definitive Edition: Riesige Berlin-Map in den Spieldaten gefunden

Die Entwickler von Hangar 13 haben in der kürzlich veröffentlichten "Mafia III: Definitive Edition" scheinbar einen Hinweis auf ihr eingestelltes Spionage-Abenteuer "Rhapshody" versteckt. So wurde scheinbar die ganze Berlin-Map des Spiels gefunden.

In den Spieldaten der frisch veröffentlichten „Mafia III: Definitive Edition“ haben die Entwickler von Hangar 13 offenbar einen Hinweis auf ihr eingestelltes Projekt „Rhapsody“ versteckt. So wurde in den Spieldaten der „Mafia 3“-Komplettfassung eine umfangreiche 3D-Map von Berlin gefunden (via Resetera).

Berlin-Map aus eingestelltem Spiel?

Zwar besitzt die virtuelle 3D-Umsetzung von Berlin keine Texturen, aber dennoch scheint eine sehr umfangreiche Umgebung in „Mafia 3: Definitive Edition“ enthalten zu sein. Im Video werden keine weiteren Details über die Berlin-Map verraten. Es ist sehr ungewöhnlich, dass eine derartig große Umgebung womöglich versehentlich in den Spieldaten gelassen wurde.

Daher wird spekuliert, dass Hangar 13 möglicherweise absichtlich auf das eingestellte Projekt „Rhapsody“ aufmerksam machen wollte, um den Publisher darauf hinzudeuten, dass es sich vielleicht doch um ein interessantes Projekt handelt. Laut einem früheren Kotaku-Bericht sollte „Rhapsody“ ein Spionage-Abenteuer im Berlin der 1980er Jahre sein.

Die Spieler sollten in der Rolle eines russischen Juden Rache für den Mord ihrer Eltern suchen. Dabei sollten ausgefeilte Möglichkeiten für die Spionage und einige interessante Gameplay-Mechaniken im Spiel geboten werden.

Zum Thema: Mafia Trilogie: Offiziell angekündigt – Trailer und Gameplay

Die komplette „Mafia Trilogy“ wird am 28. August 2020 zusammen mit der „Mafia: Definitive Edition“ für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Während „Mafia 2“ und „Mafia 3“ bereits als „Definitive Editions“ erhältlich sind, erscheint „Mafia 1“ als vollständiges Remake im August.

