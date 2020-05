Mafia Trilogie: Offiziell angekündigt – Trailer und Gameplay

Die "Mafia Trilogy" wurde heute offiziell für PS4, Xbox One und PC angekündigt. Während die Neuauflagen des zweiten und dritten Teils ab sofort als Download-Version zur Verfügung stehen, müssen Fans noch bis zum August auf das Remake des ersten Teils sowie auf die Veröffentlichung der Diskversion warten.

2K Games hat die „Mafia Trilogy“ heute offiziell angekündigt, womit das Unternehmen die vorherigen Leaks bestätigt. Während die gesamte „Mafia Trilogy“ am 28. August 2020 mit allen drei Titeln als „Definitive Edition“ veröffentlicht wird, erscheinen „Mafia 3 Definitive Edition“ und „Mafia 2 Definitive Edition“ bereits heute in den Download-Stores für PS4, Xbox One und PC.

Die „Mafia 1 Definitive Edition“ stellt sich als komplettes Remake mit komplett neuer Grafik, überarbeiteten Dialogen und Sequenzen dar. Passend dazu wurden auch die Hintergrundgeschichten und Zwischensequenzen erweitert und das Gameplay modernisiert. Das Remake basiert auf der Technologie von „Mafia 3“. Die Veröffentlichung ist für den 28. August 2020 geplant.

„Das originale Mafia hatte einen immensen und nachhaltigen Einfluss darauf, wie Videospiele ernsthafte Geschichten erzählen können, und wir wissen, dass viele Fans der Reihe es immer noch verehren“, so Haden Blackman, Präsident und CCO bei Hangar 13.

„Fast 20 Jahre nach dem Start der Mafia-Reihe haben wir jetzt die unglaubliche Gelegenheit, dieses geliebte Spiel einer neuen Generation von Spielern vorzustellen und alten Fans die Möglichkeit zu geben, Tommys Geschichte in einer herausragenden, modernen Präsentation, mit neuen Story-Elementen und Gameplay-Features noch einmal zu erleben.“

Mit der Neuauflage des zweiten Teils erhalten die Käufer ein 4K-Remaster mit allen bisher veröffentlichten Zusatzinhalten, während es sich bei der „Mafia 3 Definitive Edition“ um eine Komplettfassung mit allen zuvor veröffentlichten Download-Inhalten handelt. Zusätzliche Verbesserungen gibt es für den dritten Teil nicht.

Details zum Komplett-Paket

Die Käufer der „Mafia Trilogy“ bekommen alle drei Neuauflagen in einem Paket zum attraktiven Preis von rund 60 Euro. Im Vergleich zum Einzelkauf spart ihr also 40 Euro. Vorbesteller der „Mafia Trilogy“ erhalten sofortigen Zugriff auf die Neuauflagen von „Mafia 2“ und „Mafia 3“. Der Zugriff auf das Remake von „Mafia 1“ wird im August ermöglicht, sobald das Spiel erscheint.

Spieler von „Mafia 3“ auf PS4, Xbox One oder PC erhalten ein Gratis-Update auf die Definitive Edition. Die Spieler von „Mafia 2“ auf Steam erhalten ebenfalls ein kostenloses Upgrade auf die Definitive Edition.

