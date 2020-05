Mafia 2 Definitive Edition: Dringend benötigtes Update in Entwicklung – Feedback erwünscht

Nach der Veröffentlichung der „Mafia 2 Definitive Edition“ wurde den frühen Käufern recht schnell klar, dass sie als unbezahlte Spieletester gebraucht werden. Zahlreiche Bugs, Glitches, Grafikfehler, Framerate-Einbrüche und weitere Performance-Probleme wurden in dem Remaster beobachtet.

Immerhin versichern die Entwickler von d3t ltd inzwischen, dass sie in Zusammenarbeit mit 2K an der Fehlerbehebung arbeiten, um in absehbarer Zeit entsprechende Patches veröffentlichen zu können. Um alle Fehler bestmöglich lokalisieren zu können, benötigen die Entwickler allerdings das Feedback der Spieler. Im besten Fall sollten sich Spieler an den 2K-Support wenden.

Einige Beispiele zu den zum Teil recht witzigen Glitches, Pop-Ins und weiteren Fehlern haben wir bereits hinter diesem Link zusammengetragen. Aber nicht nur die Neuauflage des zweiten Teils hat mit Problemen zu kämpfen, sondern auch die „Mafia 3: Definitive Edition“, bei der die Verbesserungen für PS4 Pro und Xbox One X fehlen. Ein Update dafür befindet sich ebenfalls in Arbeit, bestätigten die Entwickler.

Die „Definitive Edition“ zu „Mafia 2“ und „Mafia 3“ sind auf PS4, Xbox One und PC bereits erhältlich. Mit an Bord sind auch alle bisher veröffentlichten Erweiterungen. Die „Mafia 1 Definitive Edition“ soll am 28. August 2020 veröffentlicht werden.

Mit dem kompletten Remake des ersten Teils auf Basis der Technologie von „Mafia 3“ wird dann auch die „Mafia Trilogy“ vervollständigt, die dann auch als Diskversion in den Handel kommt.

Thanks for your valuable #Mafia2DefinitiveEdition feedback. We’re listening and working with 2K to continue to support your experience. Reminder, if you are experiencing any issues or have questions, please get in touch with @2KSupport. pic.twitter.com/e2Q2S6b1sS

— d3tLtd (@d3tLtd) May 27, 2020