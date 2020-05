Mafia 3 Definitive Edition: Verbesserungen für PS4 Pro und Xbox One X fehlen

Die "Mafia 3 Definitive Edition" wurde nicht mit Verbesserungen veröffentlicht. Vielmehr vermissen Besitzer der PS4 Pro und Xbox One X einen Teil der Auflösung. 2K Games möchte das Problem beheben.

"Mafia 3" wurde noch einmal neu aufgelegt und in die "Mafia Trilogy" gepackt.

2K Games hat kürzlich die „Mafia Trilogy“ angekündigt und veröffentlicht. Sie setzt sich aus drei Spielen zusammen, von denen zwei bereits gespielt werden können. Der wichtigste Bestandteil, das Remake des ersten „Mafia“, folgte erst später im Jahr. Zur Verfügung stehen bisher die „Definitive Editions“ von „Mafia 2“ und „Mafia 3“. Das zuerst genannte Spiel ist ein Remaster. Der dritte Teil wurde einfach neu veröffentlicht.

Auflösung verringert

Das heißt, an „Mafia 3“ wurde nicht noch einmal wirklich Hand angelegt, sodass ihr keine Verbesserungen erwarten solltet. Stattdessen müsst ihr euch auf den Upgrade-Konsolen sogar mit Verschlechterungen arrangieren. Vor dem 10 GB großen Update auf die „Definitive Edition“ konnte der Titel auf der PS4 Pro mit einer Auflösung von 1440p gespielt werden. Auf der Xbox One X waren es sogar 1728p. Doch das war einmal: Auf beiden Konsolen sind momentan nur noch 900p möglich, auch wenn im Xbox Store mit „4K Ultra HD“ geworben wird.

Nach dem Upgrade auf die „Definitive Edition“ bekommt ihr also auf der Xbox One X und PS4 Pro ein niedriger auflösendes Spiel geboten. Beabsichtigt war das allerdings nicht, wie 2K Games inzwischen zu verstehen gab. Das Unternehmen bemüht sich um eine Fehlerbehebung.

In einem Statement von 2K Games heißt es entsprechend: „Das Entwicklerteam, das die Mafia 3: Definitive Edition unterstützt, ist sich dieses Problems bewusst und arbeitet daran, die Unterstützung für Xbox One X und PlayStation 4 Pro so schnell wie möglich wiederherzustellen.“ Es ist ein erstaunlicher Fehler, insbesondere da es sich im Wesentlichen eine normale Neuveröffentlichung handelt.

Auf Reddit kam bereits die Vermutung auf, dass die zuständigen Entwickler nicht einmal wussten, dass es eine spezifische Version für Xbox One X und PS4 Pro gibt. Zu hoffen bleibt, dass die Macher beim Remake von „Mafia“ etwas sorgsamer sind. Der Titel soll im August nachgereicht werden. Käufer der „Mafia Trilogy“ werden natürlich nicht nochmals zur Kasse gebeten.

