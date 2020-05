Yakuza – Like A Dragon: Erscheint es auch für die PS5?

Erscheint "Yakuza: Like a Dragon" auch für die PlayStation 5? In einem aktuellen Livestream ließen sich die Verantwortlichen von Sega zumindest zu einer entsprechenden Andeutung hinreißen.

"Yakuza: Like a Dragon" erscheint 2020 im Westen.

Vor wenigen Wochen gab Sega bekannt, dass „Yakuza: Like a Dragon“ im Westen nicht nur für die PlayStation 4 veröffentlicht wird.

Darüber hinaus werden der PC, die Xbox One sowie die Xbox Series X mit einer Umsetzung des Gangster-Abenteuers bedacht. Doch was ist eigentlich mit der PlayStation 5? Hier scheinen die Verantwortlichen von Sega offenbar nur auf die offizielle Enthüllung der Konsole durch Sony Interactive Entertainment zu warten. Den wohl entscheidenden Hinweis lieferte Segas Daisuke Sato in einem aktuellen Livestream.

Ein neuer Protagonist und ein neues Kampfsystem

Ohne die PS5-Version beim Namen zu nennen, gab Sato zu verstehen: „Es gibt noch etwas, das wir für den Release im Westen entwickeln müssen.“ Wir können wohl getrost davon ausgehen, dass sich Sato hier auf eine PS5-Version von „Yakuza: Like a Dragon“ bezieht. Des Weiteren wies Sato daraufhin, dass natürlich auch Sega von der Corona-Pandemie betroffen ist. Derzeit arbeiten demnach 99 Prozent der Belegschaft im Home-Office.

„Yakuza: Like a Dragon“ erscheint im Laufe des Jahres im Westen und wird unter anderem mit einem komplett neuen Kampfsystem aufwarten. Nachdem sich die Vorgänger eher als klassische Brawler verstanden, orientiert sich das Kampfsystem von „Like a Dragon“ an rundenbasierten japanischen Rollenspielen.

Zu den weiteren Neuerungen des aktuellen Ablegers gehört der neue Protagonist Ichiban Kasuga. Verraten und dem Tod nahe zurückgelassen von dem Mann, dem er am meisten vertraute, bahnt sich Ichiban Kasuga den Weg zurück ins Leben und sucht nach Mittel und Wegen, Rache zu üben.

