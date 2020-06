GTA Online & Red Dead Online: Heute Abend offline – Zu Ehren von George Floyd

Rockstar Games hat angekündigt, dass die Server für „Grand Theft Auto Online“ und „Red Dead Online“ heute Abend zu Ehren von George Floyd für zwei Stunden vom Netz gehen. Auf diese Weise möchte das Studio Solidarität mit den Protesten gegen Rassismus in den USA und auf der ganzen Welt demonstrieren.

Am heutigen 4. Juni 2020 werden die Server für „GTA Online“ und „Red Dead Online“ in der Zeit von 20 bis 22 Uhr unserer Zeit offline bleiben. Rockstar hat diese Aktion auf Twitter angekündigt.



In den vergangenen Tagen haben bereits mehrere Publisher und Entwicklerstudios ihre Unterstützung für die Black Lives Matter-Bewegung und den Protesten gegen Rassismus zum Ausdruck gebracht. Einige haben für wohltätige Zwecke gespendet und machen auf das Thema aufmerksam.

Zudem hat die aktuelle Situation für die Verschiebung regelmäßiger Spiele-Updates sowie die Verschiebung einiger Gaming-Events gesorgt. Neben der PS5-Enthüllung wurden auch Summer of Gaming 2020 und die Future Games Show auf einen späteren Termin verschoben. Statt interessante Gaming-Neuigkeiten zu präsentieren, soll wichtigeren Stimmen Gehör verschafft werden.

Following the memorial, we hope you will join us in further honoring the many victims of America’s racial injustices by supporting their families, black-owned businesses, those marching on the streets, and coalitions through the organizations listed here: https://t.co/yIQu2R1pJb

— Rockstar Games (@RockstarGames) June 4, 2020