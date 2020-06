Summer of Gaming 2020: Verschiebung zugunsten der Black Lives Matter-Bewegung

Der Summer of Gaming 2020 wird etwas später an den Start gehen. Zugunsten der Unterstützung der "Black Lives Matter"-Bewegung möchte IGN mit den Hauptveranstaltungen erst in der kommenden Woche loslegen.

Im Laufe des Sommers sollen unzählige Digital-Events ausgestrahlt werden.

Im Juni sollte die E3 2020 veranstaltet werden. Doch sie wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt. Einen offiziellen Ersatz gibt es nicht. Publikationen wie IGN springen mit eigenen Events ein. Zusammengefasst wird das Ganze unter dem Motto Summer of Gaming 2020. Doch auch hier kommt es zu Verzögerungen.

Am 8. Juni geht es los

Der Summer of Gaming 2020 sollte in dieser Woche mit den ersten Hauptveranstaltungen durchstarten. Doch zugunsten der Unterstützung derjenigen, die sich momentan für Gerechtigkeit und Veränderung in den Vereinigten Staaten und der Welt einsetzen, werden die Start-Events auf den 8. Juni 2020 verschoben.

Schon gestern nahmen einige englischsprachige Publikationen am sogenannten Blackout Tuesday teil und stoppten temporär die Berichterstattung. Ergänzend schreibt IGN: „Unsere Schwesterunternehmen Humble Bundle hat einen 1-Millionen-Dollar-Fond angekündigt, der die Veröffentlichung von Spielen von schwarzen Entwicklern unterstützt.“

„Dies ist ein Anfang, aber wir sind entschlossen, langfristige Veränderungen voranzutreiben. Wir werden weitere Informationen darüber haben, wie wir den Kampf für Gerechtigkeit weiterhin unterstützen werden“, so die Initiatoren.

Auslöser für die weltweiten Initiativen sind der kürzliche Tod des Afroamerikaners George Floyd und der anhaltende Rassismus in der US-Gesellschaft. Sie sorgen in den Vereinigten Staaten und auch weltweit zunehmend für Empörung. In den USA kam es in den vergangenen Tagen zu ausgedehnten und mitunter gewaltsamen Demos und Protesten, aber auch Plünderungen. Mehrfach wurden vonseiten der Demonstranten und Polizisten Vertreter der Presse attackiert.

