PS5-Enthüllung: Sony möchte ein Mega-Event und keine Heimvideo-Enthüllungen

In Folge der COVID-19-Pandemie wurden weltweit Messen und Publikums-Events wie die E3 2020 und die Gamescom abgesagt, womit den Plattformhaltern, Publishern und Entwickler die gewöhnte Plattform für die Enthüllung neuer Spiele und der Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X genommen wurde.

Auch wenn inzwischen einige Details zur PS5 enthüllt wurden, so lässt die gesamte Menge doch zu wünschen übrig. Tatsächlich waren anscheinend bereits mehrere kleine Next-Gen-Enthüllungssteams geplant, die vom höheren Sony-Management aber offenbar nicht zugelassen wurden.

Sony steht nicht für Heimqualität

Anstatt mehrere kleine Stream-Events womöglich mit Präsentationen aus dem Homeoffice der Entwickler zu bieten, soll die Enthüllung der PS5 und der entsprechenden Next-Gen-Spiele in Form eines professionellen Mega-Events stattfinden, wie es die PlayStation-Fans erwarten würden.

Diese Information hat Gaming-Content-Creator Alanah Pearce in einer aktuellen Ausgabe von Kinda Funny Games Daily enthüllt. Ihre Informationen basieren laut eigener Aussage auf Gesprächen mit Entwicklern, die ihre Titel im Rahmen der geplanten aber nicht durchgeführten kleineren Streams präsentieren wollten. Pearce sagte:

„Sony hat in diesem Jahr bereits versucht, Präsentationen zu geben, und ich weiß das von Entwicklern, die eigentlich Teil dieser Präsentationen sein sollten, aber es nicht waren, weil sie aus irgendeinem Grund irgendwo in der Sony-Hierarchie sehr von der Idee besessen waren, einen sehr, sehr professionellen Stream zu liefern, statt etwas, das vorher aufgenommen wurde.“

PS5-Enthüllung wirklich eine große Sache

Scheinbar ist ein Mega-Event im Stil eine E3-Pressekonferenz geplant, wie sie andeutet. „Sie waren also nicht bereit, etwas anderes zu machen als etwas, das mit einer Crew von etwa 25 bis 30 Personen produziert wird. Das war sehr frustrierend für die Entwickler, die planten, ihre Spiele auf diesen bestimmten Streams zu zeigen. PlayStation steht einfach nicht für das Zeug in Heimqualität – sie weigerten sich, es zu tun. Ich habe also das Gefühl, dass das vielleicht wirklich eine große Sache wird.“

Zum Thema

Es scheint demnach mit der PS5-Enthüllung ein echtes Live-Event anzustehen, das im Rahmen eine Livestreams weltweit übertragen wird. Sony möchte demnach bei der Enthüllung der PS5 und der passenden Next-Gen-Spiele keinen Fehler machen, da eine missratene Enthüllung den Erfolg der Konsole gefährden könnte, wie Microsoft mit der Xbox One erfahren musste.

Aktuellen Insider-Berichten zufolge könnte die PS5-Enthüllung am 3. Juni erfolgen. Zuvor wurde bereits der 4. Juni als Termin für die Enthüllung genannt. Es scheint sich jedoch klar zu sein, dass PlayStation-Fans in der kommenden Woche einige Neuigkeiten zur PS5 in Erfahrung bringen können.

