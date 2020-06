Future Games Show: Event aus Respekt vor der Black Lives Matter-Bewegung verschoben

Die PC Gaming Show 2020 und die Future Games Show 2020 werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Erst am Samstag der kommenden Woche könnt ihr die Events verfolgen. Auslöser ist die Unterstützung der "Black Lives Matter"-Bewegung.

Ihr müsst euch eine Woche länger gedulden.

Die Veranstalter der Future Games Show 2020 haben mitgeteilt, dass die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird. Die Übertragung erfolgt statt wie bisher geplant am 6. Juni 2020 erst am 13. Juni 2020 via Livestream. Wie viele andere Branchenvertreter möchten die Veranstalter die „Black Lives Matter“-Bewegung unterstützen.

Statement zur Verschiebung: „Die Future Games Show wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden, um die Proteste zu unterstützen, die nach dem Tod von George Floyd in den Händen der Polizei Änderungen und Gerechtigkeit fordern. Wir bedauern zwar, dass wir den Zeitpunkt verschieben. Aber es ist richtig, dass zu diesem Zeitpunkt andere Stimmen zu hören sind.“

Im Zuge der Future Games Show 2020 sollen nicht weniger als 30 Spiele zu sehen sein. Beteiligt sind unter anderem Square Enix, Team 17, tinyBuild, Deep Silver, Curve Digital, Merge Games, Red Thread Games, Walkabout Games, Raw Fury, Hi-Rez Studios, TeamKill Media und Devolver Digital.

Versprochen werden einige exklusive Trailer und Ankündigungen sowie Interviews zu kommenden Titeln des laufenden Jahres und darüber hinaus. Ausgestrahlt wird das Ganze voraussichtlich ab 23:30 Uhr auf Twitch, Facebook und YouTube.

PC Gaming Show verschoben

Nicht nur die Future Games Show 2020 wurde verschoben. Auch die PC Gaming Show wird erst am 13. Juni 2020 ausgestrahlt. Die Verschiebung dieses Events erfolgte ebenfalls aus Respekt vor der „Black Lives Matter“-Bewegung.

„Wie auch ihr haben wir es in den vergangenen Woche schwer gehabt, uns auf etwas anderes als die Forderungen nach Gerechtigkeit und den berechtigten Ärger zu konzentrieren, den Millionen von Amerikanern ausdrücken. Im Moment wollen wir Raum für diejenigen schaffen, die darüber sprechen und dafür demonstrieren, wie die systemische Unterdrückung und die Polizeibrutalität den Schwarzen gegenüber beendet werden kann“, so die Veranstalter der PC Gaming Show.

Auch viele andere Unternehmen aus der Spielebranche unterstützen die „Black Lives Matter“-Bewegung. Mehrere Updates, Season-Starts und Erweiterungen wurden verschoben, um den Protesten die nötige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Prominentestes Beispiel ist Sonys Enthüllungs-Show zur PS5, die zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird.

