Resident Evil 4: Wie steht Director Shinji Mikami zu einem möglichen Remake?

Wird an einem Remake zu "Resident Evil 4" gearbeitet?

In der näheren Vergangenheit bedachte Capcom sowohl „Resident Evil 2“ als auch „Resident Evil 3“ mit groß angelegten Remakes.

In den letzten Wochen hielt sich zudem hartnäckig das Gerücht, dass hinter den Kulissen an einem weiteren „Resident Evil“-Remake gearbeitet wird. Den unbestätigten Berichten zufolge entsteht das Remake beim japanischen Studio M2, das bereits bei den Arbeiten an der Neuauflage zu „Resident Evil 3“ in unterstützender Rolle tätig war. Entsprechen die Gerüchte den Tatsachen, dann dürfen sich die Fans auf ein ambitioniertes Remake zu „Resident Evil 4“ freuen.

Shinja Mikami bezieht Stellung zu einem möglichen Remake

Doch wie steht eigentlich Shinji Mikami, der Director des 2005 veröffentlichten „Resident Evil 4“ zu den Gerüchten um ein mögliches Remake? Auf ein potenzielles Comeback von „Resident Evil 4“ angesprochen, entgegnete Mikami, dass er einem Remake durchaus offen gegenübersteht. Die einzige Bedingung: Capcom müsste einen entsprechenden Qualitätsstandard gewährleisten.

„Ich habe ein Video des Resident Evil 2-Remakes gesehen und fand es sehr gut. Ich denke, sie werden diese Spiele auch weiterhin neu auflegen, da sie sich gut verkaufen“, so Mikami. „Solange es gut wird, habe ich keine Probleme damit“, führte Mikami auf ein mögliches „Resident Evil 4“-Remake, das bei einem anderen Team entsteht, aus.

Da sich Capcom zu den aktuellen Gerüchten um „Resident Evil 4“ bisher nicht äußern wollte, sollten diese vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Quelle: IGN

