Far Cry 6: Offizielle Enthüllung im Juli? Erste unbestätigte Details zum Setting

Aktuellen Berichten zufolge dürfen wir uns im Rahmen des "Ubisoft Forward"-Events auf die offizielle Enthüllung von "Far Cry 6" freuen. Der Release soll bereits in diesem Geschäftsjahr erfolgen.

Wie Ubisoft in der näheren Vergangenheit mehrfach verlauten ließ, möchte das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 (1. April 2020 – 31. März 2021) mit insgesamt fünf Triple-A-Produktionen begehen.

Mit „Assassin’s Creed Valhalla“, „Rainbow Six Quarantine“, „Watch Dogs: Legion“ sowie „Gods & Monsters“ wurden vier der Titel bereits angekündigt. Doch was versteckt sich hinter dem fünften Projekt des laufenden Fiskaljahres? Aktuellen Berichten zufolge haben wir es hier mit „Far Cry 6“ beziehungsweise einem neuen Ableger der Shooter-Reihe zu tun.

Ankündigung im nächsten Monat?

Dies möchten zumindest die Kollegen von Gamereactor in Erfahrung gebracht haben und weisen darauf hin, dass die offizielle Enthüllung des nächsten „Far Cry“-Titels auf dem „Ubisoft Forward“-Event über die Bühne gehen wird. Dieses findet am 12. Juli 2020 statt. Weiter heißt es, dass das neue „Far Cry“ im laufenden Geschäftsjahr 2020/2021 veröffentlicht werden soll.

Mit einem Blick auf das Setting führen die Redakteure von Gamereactor aus, dass sie Ubisoft die Überraschung nicht verderben möchten und daher keine konkreten Details zum neuen „Far Cry“ nennen werden. Nur so viel wurde verraten: Nachdem der Weg in „Far Cry 5“ nach Nordamerika führte, dürfen sich die Spieler beim nächsten Abenteuer auf ein Setting freuen, dass sich wieder mehr an den ersten Ablegern der Reihe orientiert.

Ubisoft selbst wollte die aktuellen Gerüchte um „Far Cry 6“ bisher nicht kommentieren. Sollten die Redakteure von Gamereactor Recht behalten, erfahren wir aber schon in wenigen Wochen mehr.

