The Last of Us Part 2: PS4-Pro-Bundle im Video vorgestellt

"The Last of Us Part 2" wird von einem besonderen PS4-Pro-Bundle begleitet, das eine optisch an das Spiel angepasste Konsole, ein Exemplar des Titels und digitale Inhalte umfasst. In einem Video wird das Paket vorgestellt.

Das Bundle bekommt ihr momentan für rund 400 Euro.

Morgen kommt „The Last of Us Part 2“ auf den Markt. Begleitet wird der Titel von einem besonderen PS4 Pro-Bundle, das eine Konsole enthält, die an den Look des Naughty Dog-Titels angepasst wurde. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verdeutlicht ein Video, das heute von PlayStation Access veröffentlicht wurde. Ihr findet es weiter unten.

Controller, Spiel und digitale Inhalte

Neben dem PS4 Pro-System mit matter Oberfläche und einem eingravierten Design von Ellies Tattoo umfasst das Bundle einen Limited Edition Wireless-Controller. Er erscheint ebenfalls mit einer matten Oberfläche in Steel Black und weißen Details.

Hinzu kommen eine Disk-Version von „The Last of Us Part 2“ sowie ein Code für digitale Inhalte. Mit dabei sind ein dynamisches Design für die PS4, Avatare und weitere Inhalte.

Falls ihr Gefallen an der Konsole im limitieren Bundle findet, könnt ihr es momentan besonders günstig bestellen. Die Limited Edition der PS4 wird bei Media Markt und Saturn 100 Euro günstiger verkauft. Statt 499 Euro zahlt ihr nur 399 Euro. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge für euch verlinkt.

„The Last of Us Part 2“ kommt morgen offiziell in den Handel. Doch die ersten Exemplare befinden sich bereits in den Händen der Spieler. Käufer der digitalen Version können ab Mitternacht loslegen. Der Preload wurde bereits zur Verfügung gestellt. Und falls ihr noch zögert: Ein Blick auf unseren Test zu „The Last of Us Part 2“ könnte die letzten Zweifel beseitigen.

