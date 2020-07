Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Die Entwickler äußern sich zu angeblichen Mikrotransaktionen

Wird "Crash Bandicoot 4: It's About Time" Mikrotransaktionen umfassen? Laut den Entwicklern von Toys for Bob muss man keine Mikrotransaktionen befürchten.

Crash wird sich wieder durch zahlreiche Levels kämpfen.

In der vergangenen Woche hatten Activision und die verantwortlichen Entwickler von Toys for Bob den Plattformer „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ offiziell für die PlayStation 4 und die Xbox One angekündigt. Ab dem 2. Oktober 2020 werden die Spieler auf ein neues Abenteuer mit dem Beuteldachs und seinen Freunden gehen können.

Offizielles Statement von Toys for Bob

Allerdings machten vor wenigen Tagen auch neue Gerüchte die Runde, laut denen „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ mit Mikrotransaktionen ausgestattet sein wird. Dies sorgte bei den Fans für keine Freudensprünge, woraufhin sich die Entwickler diesen Gerüchten annahmen.

In einem Twitter-Beitrag schrieb Toys for Bob: „Wir sehen Verwirrung rund um Mikrotransaktionen in Crash Bandicoot 4 und wir möchten glasklar sein: Es gibt KEINE MIKROTRANSAKTIONEN in Crash 4. Als Bonus werden die Totally Tubular-Skins in allen digitalen Versionen des Spiels enthalten sein.“

Demnach sollten die Spieler vorerst ihre Sorgen rund um Mikrotransaktionen beiseite schieben. Komplette Gewissheit zum Thema werden wir erst zum Launch haben, wenn Kritiker und Spieler „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ selbst in die Hände bekommen.

In dem neuen Abenteuer werden neue Charaktere, Fähigkeiten, abgedrehte Bossgegner und vieles mehr auf die Spieler warten. Schließlich sind Neo Cortex und Dr. Nefarious Tropy aus dem interdimensionalen Gefängnis entkommen und haben dabei die Grenzen von Raum und Zeit verzerrt, sodass Dimensionsportale auftauchen. Dies ruft erneut Crash und seine Freunde auf den Plan, damit sie die Welt retten, indem sie die Zeit manipulieren, die Welt auf den Kopf stellen und die Regeln der Realität beugen.

Allerdings können die Spieler auch einen gewaltigen Umfang erwarten, da „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ über 100 Levels zu bieten haben soll. Damit wird der neue Teil mehr Levels umfassen als die vollständige Originaltrilogie. Sobald weitere Details zum neuen Abenteuer enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man weitere Nachrichten in unserer Themenübersicht entdecken.

We’re seeing confusion about #MTX in @CrashBandicoot 4 and want to be 💎 clear: There are NO MICROTRANSACTIONS in #Crash4. As a bonus, the Totally Tubular skins are included in all digital versions of the game. — Toys For Bob (@ToysForBob) June 30, 2020

