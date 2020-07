Outriders: Kurze Spiele sollten nicht den Vollpreis kosten, meint People Can Fly

Eigenen Angaben zufolge wird das polnische Studio People Can Fly mit "Outriders" ein umfangreiches Abenteuer veröffentlichen. In einem Interview sprach sich das Studio dafür aus, dass kurze Titel nicht mehr zum Vollpreis angeboten werden sollten.

"Outriders" erscheint 2020.

In der vergangenen Woche sprachen die Entwickler von People Can Fly über „Outriders“ und nannten Details zum Umfang des Rollenspiel-Shooters.

Wie es hieß, werden Spieler, die nur die Hauptgeschichte abschließen möchten, rund 20 Stunden beschäftigt sein. Wer alle Nebenmissionen und das Endgame in Angriff nimmt, kann unter dem Strich mit bis zu 60 Stunden Spielzeit rechnen. Ein Thema, über das die Macher von People Can Fly in einem aktuellen Interview noch einmal sprachen. Laut Game-Director Bartek Kmita ging es dem polnischen Studio von Anfang an darum, einen Titel abzuliefern, „der den Vollpreis wert ist“.

Spiele sollten ihren Preis rechtfertigen

„Seien wir ehrlich: Spiele sind nicht besonders günstig. Deshalb müssen wir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für das Geld bieten, das die Leute zahlen“, so Kmita. „Spiele, die kurz sind, aber dennoch den Vollpreis kosten… Ich denke nicht, dass das der Weg ist, den wir innerhalb der Industrie gehen sollten. Wir sind ein gutes Beispiel, weil wir versuchen, kein ‚Game as a Service‘, sondern ein fertiges Produkt zu liefern.“

„Wir machen das Spiel, bei dem wir fest davon überzeugt sind, dass es für die Spieler fair ist. Für den Geldbetrag, den die Spieler dafür bezahlen, erhalten sie viele Stunden lang eine unterhaltsame Erfahrung mit einem Endspiel, das es ermöglicht, das Spiel noch mehr zu genießen. Und das erwarte ich auch als Spieler von anderen Unternehmen.“

„Outriders“ wird Ende des Jahres für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X und den PC veröffentlicht.

