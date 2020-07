Xbox Series X: Digital-only-Modell in einer Umfrage aufgetaucht

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

In zwei Wochen findet das große Online-Event zur Xbox Series X statt, das Microsoft in erster Linie nutzen möchte, um die kommenden Projekte der Xbox Game Studios zu präsentieren.

Aktuellen Berichten zufolge wird sich das besagte Event ausschließlich um die Spiele der Xbox Series X drehen. Mit der Enthüllung des finalen Termins oder des Preises der Xbox Series X hingegen sollten wir wohl nicht rechnen. Und auch das „Lockhart“ genannte Modell, das sich an Spieler mit einem kleineren Budget richtet, wird wohl erst im August angekündigt beziehungsweise vorgestellt.

Trotz allem scheinen sich die Hinweise auf eine Digital-only-Version der neuen Xbox schon jetzt zu verdichten. So tauchte ein Modell ohne optisches Laufwerk in einer aktuellen Umfrage von Capcom auf. Unklar ist derzeit noch, ob sich das japanische Unternehmen hier auf das „Lockhart“-Modell bezieht oder ob Microsoft auf eine ähnliche Veröffentlichungspolitik setzt wie Sony Interactive Entertainment.

Zum Thema: Xbox Series X: Das große Online-Event mit zahlreichen Ankündigungen hat einen Termin

So kündigte das Unternehmen im vergangenen Monat an, dass die PS5 in zwei Versionen veröffentlicht wird. Neben einem klassischen Modell wird auch eine Digital-only-Ausgabe der PS5 ins Rennen geschickt. Eigenen Angaben zufolge reagierte Sony Interactive Entertainment mit diesem Schritt auf die steigende Anzahl an Nutzern, die ihre Spiele nur noch digital beziehen, und möchte diesen die Wahl lassen, ob sie eine Konsole mit oder ohne optisches Laufwerk erwerben.

Denkbar wäre sicherlich, dass Microsoft einen ähnlichen Ansatz verfolgt und sowohl die Xbox Series X als auch die kleine Schwester in Form der Xbox Series S beziehungsweise „Lockhart“ in den entsprechenden zwei Versionen anbietet.

In den kommenden Wochen erfahren wir mehr.

We value your feedback.

Please take a few minutes of your time to fill out this form about Resident Evil Village.https://t.co/KW7F9TAPNs pic.twitter.com/tjkLVKilHa

— Resident Evil (@RE_Games) July 8, 2020