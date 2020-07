Cyberpunk 2077: Man wird keine zwei Waffen gleichzeitig nutzen können

Night City öffnet im November die Pforten.

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt RED möchte den Spielern mit dem kommenden Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zahlreiche spielerische Möglichkeiten bieten. Neben Schusswaffen und körperlichen Augmentierungen kann man auch Nahkampfwaffen wie Katanas verwenden, um die Gegner niederzustrecken.

Dual-Wielding wird es nicht geben

Via Twitter hatte ein Fan auch eine weitere Frage: Wird man auch beidhändige Waffen verwenden können? Darauf hatte Marcin Momot, der Global Community Lead von CD Projekt RED, eine Antwort. Demnach wird man kein Dual-Wielding nutzen können, um unter anderem mit zwei Pistolen oder zwei Schrotflinten in den Kampf zu ziehen.

In „Cyberpunk 2077“ werden die Spieler in die Rolle des Söldners V schlüpfen, der sich auf die Suche nach einem besonderen Chip begibt, der die Quelle der Unsterblichkeit sein soll. Allerdings wird er nicht der einzige sein, der in der Metropole Night City auf die Jagd gehen wird. Mehrere Parteien werden sich den Spielern in den Weg stellen, wobei man auch eine Vielzahl an Möglichkeiten geboten bekommen soll, um die verschiedenen Aufträge abzuschließen.

Mehr zum Thema: Cyberpunk 2077 – Die Hauptmission muss nicht beendet werden

Zudem hatten die Entwickler bereits bestätigt, dass die Herkunft des Charakters, die man bei der Charaktererstellung auswählen kann, einen entscheidenden Einfluss auf die Geschichte und die Missionen haben wird. Schließlich kann man als Nomade, Straßenkind oder als Corpo in das Spiel starten, woraufhin die verschiedenen Charaktere, die man kennenlernen wird, auch anders auf einen reagieren werden.

„Cyberpunk 2077“ soll am 19. November 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erscheinen. Außerdem möchten die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt auch ein kostenloses Upgrade auf die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X gewähren.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077