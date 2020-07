Xbox Series X: Weißer Controller aufgetaucht – Weiße Version der Konsole geplant?

Die Xbox Series X erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Nicht nur bei der Strategie, wie die jeweiligen Next-Generation-Konsolen auf dem Markt positioniert werden sollen, setzen Sony Interactive Entertainment und Microsoft auf unterschiedliche Ansätze.

Auch bei der Farbe werden sich die neuen Konsolen zumindest zum Launch grundlegend voneinander unterscheiden. Während die PlayStation 5 bisher nur in einer weißen Version bestätigt wurde, kündigte Microsoft die Xbox Series X in einer schwarzen Version an. Für frische Spekulationen zu möglichen Farbvarianten der neuen Microsoft-Konsole sorgt in diesen Stunden ein Bild, das einen weißen Xbox Series X-Controller zeigt.

Erscheint die Xbox Serie S in einer weißen Version?

Unklar ist aktuell noch, ob wir es hier mit einem realen Schnappschuss oder nicht doch einem simplen Fake zu tun haben. Sollte das Bild in der Tat authentisch sein, stellt sich natürlich die Frage, ob der weiße Controller möglicherweise auf eine weiße Version der Xbox Series X hindeutet. Ebenfalls denkbar wäre natürlich, dass es sich bei der Xbox Series S beziehungsweise dem Lockhart-Modell der neuen Konsole um ein System handelt, das in Weiß ausgeliefert wird.

Unbestätigten Berichten zufolge soll das leistungsschwächere und günstigere Modell der Xbox Series X, das sich vor allem an Spieler mit einem kleinen Budget richtet, im Laufe des nächsten Monats enthüllt werden. Microsoft selbst wollte die Gerüchte um das Lockhart-Modell bisher nicht kommentieren oder gar bestätigen.

Not sure if real Xbox Series X white controller? Maybe Lockhart controller? pic.twitter.com/dBg2Un2EwE — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) July 26, 2020

