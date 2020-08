Need for Speed 2021: Erste Gameplay-Aufnahmen wurden veröffentlicht

Auf Youtube ist das erste Gameplay-Video zum nächsten "Need for Speed"-Teil aufgetaucht. Besonders aussagekräftig sind die gezeigten Ingame-Szenen jedoch nicht.

Die von EA vorgestellte Tech-Demo hat gezeigt, was beim nächsten "Need for Speed" grafisch möglich sein wird. Bildquelle: LP-RIPPER24

Gestern ist im Netz das erste Gameplay-Video zum neuen „Need for Speed“-Ableger aufgetaucht, der bislang noch nicht offiziell vorgestellt wurde. Allerdings handelt es sich um eine unausgereifte Version, die gerade mal die Grundstruktur des Spiels zeigt. Es sind weder Texturen noch andere aussagekräftige Details zu erkennen. Das Video verschafft euch aber trotzdem einen ersten Eindruck des Spiels, über das sonst praktisch nichts bekannt ist.

Bisher präsentierte Electronic Arts lediglich einen Next Gen-Teaser auf dem hauseigenen Event EA Play 2020, der uns gezeigt hat, was bei kommenden Spielen grafisch alles möglich sein wird. Dort wurde das besondere Rennsport-Feeling, eine verbesserte Spielphysik und ein noch höherer Detailgrad angesprochen. Auch die Ladezeiten zwischen den einzelnen Rennen sollen größtenteils entfallen.

Die Grafik der vorgestellten Demo geht stark in Richtung Fotorealismus. Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr sie euch nochmal anschauen.

Zum Thema

Release erfolgt 2021

Das neue „Need for Speed“ wird von Criterion Games entwickelt und soll im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Höchstwahrscheinlich wird es für die PS5, Xbox Series X und den PC erscheinen. Auch eine Crossplay-Unterstützung ist zu erwarten, da der aktuelle Ableger „Need for Speed Heat“ im Juni ein Update erhalten hat, welches Crossplay zwischen Konsolen- und PC-Spielern ermöglicht. Außerdem berichteten wir im Juli über eine mögliche Neuauflage des beliebten Ablegers „Need for Speed: Hot Pursuit“

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Need for Speed