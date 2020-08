Cyberpunk 2077: Trotz Shooter-Elementen mehr Rollenspiel als The Witcher 3

"Cyberpunk 2077" erscheint im November 2020.

Anfang dieser Woche bedachten uns die Entwickler von CD Projekt mit frischen Eindrücken und Details zu „Cyberpunk 2077“.

Nach der Veröffentlichung der neuesten Trailer äußerten die Spieler vereinzelt die Befürchtung, dass die Shooter-Elemente von „Cyberpunk 2077“ dazu führen könnten, dass der Rollenspiel-Aspekt auf der Strecke bleibt. Befürchtungen, die die Verantwortlichen von CD Projekt im Rahmen eines aktuellen Statements aus der Welt schaffen möchten.

Eine tiefere Rollenspiel-Erfahrung als in The Witcher 3?

Wie Senior-Level-Designer Miles Tost ausführte, soll euch in „Cyberpunk 2077“ nämlich eine noch tiefere Rollenspiel-Erfahrung geboten werden, als es zuletzt in „The Witcher 3: Wild Hunt“ der Fall war. „Ich glaube, einige Leute sehen sich dieses Spiel an und denken: Oh man, das ist First-Person, er hat Knarren! Es ist ein Shooter! Das ist eine sehr oberflächliche Einschätzung. Ich denke, in vielerlei Hinsicht ist es eine viel, viel tiefere Rollenspiel-Erfahrung als The Witcher 3: Wild Hunt“, so Tost.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Neue Trailer stellen die Waffen und die Lebenswege des Protagonisten vor

„Cyberpunk 2077“ ist nach mehreren Verschiebungen mittlerweile für einen PC-, Xbox One- und PlayStation 4-Release am 19. November 2020 vorgesehen. Die Umsetzung für Googles Streaming-Dienst Stadia folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Darüber hinaus befinden sich umfangreiche technische Upgrades für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 in Arbeit. Einen konkreten Termin nannte CD Projekt bisher allerdings nicht und spricht hier lediglich davon, dass die Upgrades im Laufe des kommenden Jahres erscheinen.

Quelle: Wccftech

