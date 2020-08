US-Charts: Ghost of Tsushima erobert die Spitze – Umsätze legen im Jahresvergleich zu

"Ghost of Tsushima": Der bisher schnellstverkaufte Titel aus dem Hause Sucker Punch.

Am heutigen Freitag Nachmittag erreichten uns frische Statistiken zum US-Verkaufsmonat Juli 2020. Unter anderem wird berichtet, dass der mit Hard- und Software generierte Umsatz im Direktvergleich mit dem Vorjahresmonat deutlich zulegte.

So generierten die Konsolenhersteller und Publisher im Juli 2020 Umsätze in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Plus von 32 Prozent. Eine Entwicklung, die bis zu einem gewissen Grad sicherlich auf die Corona-Krise zurückzuführen sein dürfte, die die Menschen auch in den USA dazu zwingt, aktuell viel Zeit in den heimischen vier Wänden zu verbringen.

Zum erfolgreichsten Titel im Juli 2020 schwang sich wie erwartet „Ghost of Tsushima“ auf, das sich laut den Erhebungen der NPD Group zum bisher schnellstverkauften Titel von Sucker Punch entwickelte. Auf dem zweiten Platz der Software-Charts fand sich der Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ ein, während „Paper Mario: The Origami King“ auf dem dritten Rang landete.

Zum neuen „Paper Mario“-Abenteuer wird ausgeführt, dass die Umsätze im ersten Verkaufsmonat in den USA doppelt so hoch ausfielen wie die von „Paper Mario: Die Legende vom Äonentor“ im vergleichbaren Zeitraum.

Anbei die kompletten Top 10 der Software-Charts im Juli.

USA: Die Software-Charts im Juli 2020

Ghost of Tsushima Call of Duty: Modern Warfare Paper Mario: The Origami King (ohne Verkäufe im eShop) The Last of Us: Part 2 Animal Crossing: New Horizons (ohne Verkäufe im eShop) Ring Fit Adventure Mortal Kombat 11 Mario Kart 8: Deluxe (ohne Verkäufe im eShop) Super Smash Bros. Ultimate (ohne Verkäufe im eShop) Sword Art Online: Alicization Lycoris

US NPD SW – Ghost of Tsushima was July’s best-selling title. Ghost of Tsushima is developer Sucker Punch Productions‘ fastest selling release in history. Ghost of Tsushima also debuts as 2020’s 5th best-selling game year-to-date. pic.twitter.com/WUCF3QXDr6 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 14, 2020

