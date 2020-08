Einen Termin gibt es für "Demon’s Souls" noch nicht.

„Demon’s Souls“ zählt zu den Spielen, die kürzlich für die PlayStation 5 bestätigt wurden. Der Titel macht sich die Besonderheiten des DualSense-Controllers zunutze. Welche Vorteile der Support bei euren Spielsessions bietet, erklärt Gavin Moore, Creative Director bei SIE Japan Studio, auf dem PlayStation Blog.

Laut seiner Aussage wird die Haptik-Technologie des PS5-Controllers dabei behilflich sein, die Kämpfe in „Demon’s Souls“ noch tödlicher zu gestalten. Demnach werdet ihr jeden Schlag spüren, wenn ihr eure Feinde niederstreckt oder Zauber nutzt.

Feedback gibt euch Gewissheit

„Du wirst die Kraft des Angriffs eines gigantischen Endgegners erleben, während du zur genau im richtigen Moment blockst“, so Moore. „Metall trifft auf Metall, wenn deine Gegner deine Angriffe abwehren oder du ihre abwehrst.“

Letztendlich soll euch das sensorische Feedback mittels des Controllers die Gewissheit geben, dass euer Angriff ins Schwarze getroffen hat und eure Abwehrbewegung zur rechten Zeit kam.

„Wir können auch das einfache Ziehen an einem Hebel, um ein Tor zu öffnen, zu einem sensorischen Erlebnis machen“, so Moore weiter. Dabei handelt es sich um etwas, dass mit einer Rumble-Funktion nicht in dieser Intensität möglich gewesen wäre. Denn es könnte nicht das das Gefühl erzeugt werden, wenn Metall auf Metall schlägt.

Zum Thema

Auch sollt ihr das knisternde Feuer in eurer Hand spüren, wenn ihr die Magie heraufbeschwört. „Haptik [ist] ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses, um den Spieler in die Welt eintauchen zu lassen und das Gameplay zu vertiefen. Durch die Zusammenarbeit von Optik, Akustik und Haptik wird diese neue Generation des Spielerlebnisses zukunftsfähig“, so Moore abschließend.

Angekündigt wurde „Demon’s Souls“ im vergangenen Juni exklusiv für die PS5. Ein Termin wurde damals nicht genannt. Doch machte erst kürzlich das Gerücht die Runde, dass der Launch schon im Rahmen der PS5-Markteinführung, zu der heute ein Spot veröffentlicht wurde, erfolgen könnt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Demon's Souls