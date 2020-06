Demon’s Souls: Frischer Screenshot zeigt Kampf gegen den Tower Knight

Mit "Demon's Souls" konnten From Software und Hidetaka Miyazaki einen Überraschungserfolg feiern.

In der letzten Woche nutzte Sony Interactive Entertainment die Enthüllung der PlayStation 5 auch für die Ankündigung des neuesten Bluepoint Games-Titels. Die Remake-Experten, die vor allem mit der Neuauflage von „Shadow of the Colossus“ für Aufsehen sorgen konnten, widmen sich dieses Mal dem Action-Rollenspiel „Demon’s Souls“, das 2009 exklusiv für die PlayStation 3 veröffentlicht wurde und entgegen der Erwartungen eine neue Ära des japanischen Entwicklerstudios From Software einleiten sollte.

Eine Wand baut sich vor euch auf

Bluepoint Games möchte „Demon’s Souls“ in ein modernes Gewand stecken, sodass man vor allem in grafischer Hinsicht einige Aufwertungen erwarten kann. Dies konnte man bereits im Ankündigungstrailer bestaunen, der einige bekannte Gegner wie den Flamelurker oder den Dragon God zeigte.

Allerdings konnte man auch einen Blick auf den Tower Knight werfen, der sich dem Spieler mit seinem gewaltigen Tower Shield im Palast von Boletaria in den Weg stellt. Mit einem neuen Screenshot zeigt man uns diesen Kampf noch einmal aus einer anderen Perspektive. Dabei fallen schnell die neuen Details in der Umgebung und die neue Beleuchtung auf, die dem Remake von „Demon’s Souls“ eine etwas andere Stimmung geben sollten. Ein beeindruckender Bosskampf sollte der Tower Knight auch so viele Jahre nach dem Original weiterhin bleiben.

Mehr zum Thema: Demon’s Souls – Remake auf der PS5 mit zwei Grafik-Modi – Wohl keine 4K bei 60FPS

Sony Interactive Entertainment hat noch nicht bekanntgegeben, wann „Demon’s Souls“ für die PlayStation 5 erscheinen wird. Allerdings hatte man zuletzt bestätigt, dass es zwei unterschiedliche Darstellungsmodi geben wird. Neben einem Performance-Modus, der voraussichtlich eine Bildrate von 60 fps bei einer geringeren Bildauflösung bietet, kann man auch einen Grafik-Modus mit dem gegenteiligen Effekt erwarten.

Weitere Details zu den Änderungen, die Bluepoint Games auch abseits der Technik an „Demon’s Souls“ vornimmt, lassen noch auf sich warten. Bis dahin kann man sich in aller Ruhe die grafische Aufwertung des PS3-Klassikers zu Gemüte führen. Hier ist der neueste Screenshot zu „Demon’s Souls“:

