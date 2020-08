PS Now: Wie viel Retro-Spielspaß steckt im Playstation-Netflix?

Playstation Now ist der Abo-Service für Sonys Vorzeige-Konsole: Über 300 Spiele in der Auswahl, Streaming auf PS4 oder PC und dazu ein durchaus annehmbarer Preis. Vor gut einem halben Jahr testeten wir bereits PSNow (Artikel lesen) und kamen zu einem gemischten Gesamturteil, da hier und da die Technik einen Strich durch das ungetrübte Spielvergnügen machte.

Trotzdem werfen wir jetzt noch einmal einen zweiten Blick auf PSnow und setzen diesmal die Retro-Brille auf. Schließlich bietet der Service nicht nur aktuelle Titel für die Playstation 4, sondern auch für die Vorgängermodelle. Aber welche Klassiker gibt es eigentlich und ist PSnow überhaupt für Retro-Fans geeignet?

Dark Cloud

System: Playstation 2

Deshalb empfehlenswert: Gerade in Europa gelang dem Rollenspiel „Dark Cloud“ nie der große Durchbruch und so stand die Reihe stets im Schatten von „Final Fantasy“. Zu Unrecht! Denn das Spiel verknüpft geschickt traditionelle Kämpfe und Dungeon-Crawler-Elemente mit einem ausgewogenen Charaktersystem und vor allem einer cleveren Aufbaumechanik.

Abenteuer erleben, Freunde finden, Waffen sammeln – Das alles macht „Dark Cloud“ und den deutlich besseren Nachfolger „Dark Chronicle“ zu einem spannenden Japan-RPG, das auch heute noch gut funktioniert.

Sonic the Hedgehog

System: Playstation 3

Deshalb empfehlenswert: Segas blauer Rennigel treibt sich auch auf Sonys Gaming-Netflix herum. Gleich acht Spiele mit dem populären Maskottchen finden sich hier in der Bibliothek. Für echte Nostalgiker bietet sich vor allem die Neuauflage von „Sonic CD“ an.

Ansonsten gibt es aber auch mit „Sonic Adventure“, „Sonic Adventure 2“, „Sonic Generations“, „Sonic the Hedgehog 4 Episode I und II“, „Sonic Unleashed“ und dem Arcade-Prügler „Sonic The Fighters“ reichlich Abwechslung – wenn auch mit stark schwankender Qualität.

God of War

System: Playstation 3 und 4

Deshalb empfehlenswert: Die Actionserie rund um den einstigen Kriegsgott Kratos erfuhr erst 2018 einen überaus erfolgreichen Reboot. Ein Nachfolger befindet sich bei Studio Santa Monica bereits in Planung. Wer aber bislang die unzähligen Neuauflagen der Saga verpasst hat, für den könnte PSNow genau das Richtige sein.

Im Angebot findet ihr „God of War“, „God of War 2“, „God of War: Chains of Olympus“, God of War: Ghost of Sparta“ sowie „God of War: Ascension“. In der PS4-Abteilung gibt es zudem noch „God of War III: Remastered“. Ihr könnt also Kratos‘ gesamte frühe Karriere noch einmal nacherleben.

Red Faction

System: Playstation 2 und 3

Deshalb empfehlenswert: Wie im Falle von „God of War“ findet ihr ihr bei „Red Faction“ gleich mehrere Spiele der Serie im PSNow-Archiv. „Red Faction“ gehört zu den Shooter-Urgesteinen, zu denen sich nicht wenige Fans eine Fortsetzung wünschen.

Speziell der erste Teil machte damals durch sein spannendes Terraforming und damit zerstörbarer Level-Architektur auf sich aufmerksam. Natürlich ist das Spiel technisch inzwischen in die Jahre gekommen. Für einen Trip in die Vergangenheit lohnt sich „Red Faction“ aber allemal!

Ratchet & Clank

System: Playstation 3

Deshalb empfehlenswert: Vor Kurzem kündigte Sony den Next-Generation-Nachfolger „Ratchet & Clank: Rift Apart“ für die Playstation 5 an. 2016 veröffentlichten Insomniac Games und Sony anlässlich des Kinofilms die Neuauflage zu „Ratchet & Clank“. Bei PSNow findet ihr leider aktuell nicht die die frühen Serienteile, sondern die späteren Ableger.

Im Archiv tummeln sich „Ratchet & Clank: Quest for Booty“, „Ratchet & Clank: A Crack in Time“, „Ratchet & Clank: Nexus“, „Ratchet & Clank: Q-Force“ und „Ratchet & Clank: All 4 One“. Wir empfehlen hier vor allem „A Crack in Time“ und das gelungene, wenn auch sehr kurze „Nexus“.

Crazy Taxi

System: Playstation 3

Deshalb empfehlenswert: „Crazy Taxi“ gehört zu den wohl durchgedrehtesten Arcade-Rennspielen aller Zeiten. Eure Aufgabe ist einfach: Bringt eure Fahrgäste möglichst schnell an ihr Ziel. Ob ihr dabei durch Einkaufszentren oder auch den örtlichen Park brettert, ist dabei total egal.

„Crazy Taxi“ ist und bleibt ein Riesenspaß, auch wenn die Fahrphysik und auch die Grafik inzwischen deutlich in die Jahre gekommen sind. Es bleibt herrlich verrückter Fahrspaß mit einem Hauch von Spielhalle!

The Secret of Monkey Island

System: Playstation 3

Deshalb empfehlenswert: „Du kämpfst wie eine Kuh“ – Mit diesen oder ähnlichen Sprüchen quatschte sich Möchtegern-Pirat Guybrush Threepwood in die Herzen von Millionen von Spielern. Auf PSNow findet ihr die neu aufbereiteten Special-Edition zu „The Secret of Monkey Island“ und „Monkey Island 2: LeChucks Revenge“.

In diesen Neuauflagen wechselt ihr nach Belieben zwischen der neuen Comic-Grafik und dem ursprünglichen Pixel-Look. Ihr habt also die Wahl zwischen moderner und nostalgischer Präsentation – genau das Richtige für Retro-Freunde und alle die, die es noch werden möchten.

Eine Heimat für Retro-Fans?

Und so finden sich noch viele weitere bekannte Retro-Franchises im PSNow-Archiv: „Lemmings“, „Mega Man“, „Alex Kidd“ oder „Altered Beast“. Moderne Klassiker wie beispielsweise „Red Dead Redemption“ oder auch die „Sly Cooper Collection“ sind ebenfalls dabei.

Wie schon im Test-Artikel empfehlen wir auch hier eine Proberunde mit der Gratis-Woche zum Checken der Technik und der Umsetzungen. PSNow hat aber gerade für Freunde älterer Games einiges auf Lager.

