"PS5 DualSense: Patent beschreibt eine Erkennung der Nutzer über Sensoren"

Zum Start in die neue Woche erreichte uns ein frisches Patent aus dem Hause Sony Interactive Entertainment. Dieses beschreibt eine technische Lösung, mit der es möglich ist, die Nutzer über entsprechende Sensoren zu erkennen beziehungsweise zuzuordnen.

Die PS5 erscheint Ende 2020.

Ende des Jahres wird mit der PlayStation 5 die neue Konsolen-Generation eingeläutet. Wie Sony Interactive Entertainment bereits verkündete, dürfen wir uns unter anderem auf den neuen DualSense-Controller freuen.

Dieser wird laut offiziellen Angaben für eine ganz neue Spielerfahrung sorgen und euch mit Funktionen wie den adaptiven Triggern oder dem haptischen Feedback förmlich in euer Spiel ziehen. Zum Start in die neue Woche tauchte ein neues Patent von Sony Interactive Entertainment auf.

Patente erreichen nicht immer Serienreife

Das besagte Patent wurde am 20. August 2020 eingereicht und beschreibt eine technische Lösung, mit der Nutzer durch entsprechende Sensoren erkannt beziehungsweise zugeordnet werden können. Auch wenn wir es hier also mit einem recht aktuellen Patent zu tun haben, sollten wir in das Ganze möglicherweise nicht zu viel hineindeuten, da Sony Interactive Entertainment eine Funktion dieser Art bisher nicht bestätigte.

Zumal der größte Teil der eingereichten Patente ohnehin niemals Serienreife erlangt und meist nur aus Gründen der Vorsicht registriert wird. Beispielsweise um zu verhindern, dass sich andere Unternehmen die jeweiligen Patente beziehungsweise Technologien sichern. Wer dennoch einen Blick auf das besagte Patent werfen möchte, wird unterhalb dieser Zeilen fündig.

Die PlayStation 5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020 und wird in zwei unterschiedlichen Versionen veröffentlicht. Neben einer klassischen Version wird zudem eine Digital-only-Variante ins Rennen geschickt, bei der auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde.

Zu welchem Preis die beiden PS5-Modelle im Endeffekt ins Rennen geschickt werden, ist nach wie vor unklar.

Patent Published 20th August Indicates DualSense #PS5 Controller Sensors For Detecting Users for Profiles. Interestingly & separately from DualSense: a Vita / Vita Type Portable Console is Shown + Keyboard & Mouse (alongside known PS5 peripherals: Cam, PSVR, Remote & Headset) pic.twitter.com/aGrbYS3cz6 — PS5 Only (@PS5only) August 23, 2020

