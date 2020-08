Project Cars 3 im Test: Gelungener Neustart für die Rennserie?

„Project Cars“ blickt auf eine inzwischen bewegte Vergangenheit zurück. Die ersten beiden Teile finanzierte Entwickler Slightly Mad noch mit Hilfe von Crowdfunding, ehe das Studio 2019 schließlich vom Branchenriesen Codemasters übernommen wurde. Diese neue Führung zeigt sich auch in „Project Cars 3“. Man möchte weg vom Image der beinharten Rennsimulation hin zum zugänglichen Simcade-Game für passionierte Autofans. Kein Wunder also, dass der dritte Teil der Rennserie aus der Art schlägt, aber drückt das auch die Qualität des Spiels?

Was wir gut finden

Einsteiger- und vor allem Gamepad-freundlich

Dass „Project Cars 3“ nicht mehr nur allein die eingeschworene Fangemeinde, sondern die breite Masse erreichen möchte, zeigt sich von Beginn an. Das Spiel begrüßt uns nämlich nach der recht überschaubaren Erstellung eines eigenen Fahrers zunächst in einem Einladungsrennen, das wiederum als Tutorial dient. An Bord einer Chevrolet Corvette C8.R schalten wir durch die Kameraperspektiven und lernen die Grundlagen der Steuerung kennen.

Die Einstellungsmöglichkeiten sind auch in „Project Cars 3“ üppig. Neben Brems- und Lenkassistenten fällt vor allem das neue Streckensystem auf. Statt einer dynamischen Ideallinie markieren Symbole die Punkte für abbremsen, einlenken und beschleunigen. Das System funktioniert überraschend gut und öffnet zugleich das Rennspiel ein wenig.

Slightly Mad nimmt im Vergleich zum Vorgänger starke Veränderungen am Handling vor. Mit Gamepad spielt sich der Racer jetzt deutlich besser und kontrollierbarer. Jeder Wagen fährt sich anders, aber eigentlich keiner wirklich schlecht. Und dazu nehmen Tuning und Upgrades auch noch starken Einfluss auf die Steuerung. In Sachen Steuerung macht „Project Cars 3“ gerade für Controller-Piloten einen gewaltigen Schritt nach vorne und auch Fahranfänger kommen dank der vielfältigen Hilfen besser ins Spiel. Das bedeutet aber nicht, dass das Rennspiel ein Selbstläufer ist. Einige Rennen haben es nämlich ganz schön in sich.

Geradlinige, aber motivierende Karriere

Kern-Spielmodus von „Project Cars 3“ ist die Singleplayer-Karriere, in der ihr euch durch insgesamt zehn Rennserien arbeitet. Im Zuge dieser Progression sammelt ihr in verschiedenen Bereichen Erfahrungspunkte sowie Credits, die ihr zum Einkaufen neuer Autos und Upgrades, aber auch etwa zum vorzeitigen Aktivieren von Rennserien benötigt. Die schaltet ihr nämlich eigentlich mit Hilfe von erledigten Aufgaben frei, könnt diese aber eben auch überspringen, falls ihr keine Lust darauf habt.

Auch wenn die Präsentation der Karriere trotz einiger netter Zwischensequenzen eher solide als prunkvoll ist, motiviert sie dennoch zum Weiterspielen. Ihr erhaltet nämlich ein stetes Gefühl des Fortschritts, da „Project Cars 3“ nahezu jede eurer Aktionen in irgend einer Form belohnt. Die verschiedenen XP-Profile sind fast schon unübersichtlich und werden durch zusätzliche Herausforderungen ergänzt, die ihr quasi „nebenbei“ meistert. Kurzum: Das Spiel belohnt euch selbst in Niederlagen und das kommt der Motivation sehr zu Gute.

Darüber hinaus überzeugt es mit seinem soliden Umfang und der neuen Möglichkeit, Autos einzukaufen und anzupassen. In der Werkstatt verpasst ihr euren Karossen einen mit Lack und Mustern einen eigenen Anstrich. Zusätzlich verbaut ihr Upgrades und könnt diese im Vorfeld des Rennens auch noch einmal anpassen. Durch die Upgrades könnt ihr eure Lieblingskarren auch in verschiedenen Rennklassen einsetzen. Das Spiel zwingt euch also nicht zum ständigen Durchrotieren. Wer möchte greift zudem auf den Fotomodus zurück und setzt den eigenen Liebling entsprechend in Szene.

Mehr als genug Content

Eine der großen Stärken von „Project Cars“ bleibt allerdings seine Vielseitigkeit, gewürzt mit einer gehörigen Portion Authentizität. Wenn wir unseren Porsche 959 erst mal ein paar neue Reifen aufziehen und dann erste Runden drehen, hüpft unser Herz doch einen Tick höher. Zudem gefällt uns gut, wie „Project Cars 3“ Faktoren wie beispielsweise das dynamische Wetter und die über 120 Strecken-Layouts. Gerade Fahrten bei Gewitter und entsprechendem Regen haben es wirklich in sich. Optisch und akustisch kann sich das Spiel ebenfalls sehen und hören lassen.

Die Modus-Vielfalt abseits der Karriere überzeugt ebenfalls. Für asynchrone Mehrspielerduelle sorgt das „Rivalen“-System. Hier messt ihr euch indirekt bzw. mit Hilfe von Ghosts mit den Leistungen eurer Freunde und anderer Piloten. In „Eigene Events“ könnt ihr alle Autos und Strecken ausprobieren, um eigene Proberunden zu drehen. Hinzu kommt noch der Online-Multiplayer mit eigenen Events und anderen Mehrspieler-Varianten. „Project Cars 3“ bietet also soliden Umfang für ein vermeintlich geradliniges Rennspiel.

Was wir schlecht finden

Strenge Regelauslegungen

Trotz des insgesamt gelungenen Fahrspaßes, besitzt auch „Project Cars 3“ seine Frustmomente. Bei uns kamen diese vor allem im Spielmodus „Heiße Runde“ auf. Hier geht’s um das Erfahren einer sauberen und möglichst schnellen Rundenzeit. Allerdings ist das Abkommen von der Strecke nicht erlaubt. Und „Project Cars 3“ legt an dieser und an einigen anderen Stellen die Regeln sehr streng aus. Berühren wir teils nur minimal das Grün, gilt die Runde als ungültig und wir müssen noch einmal neu ansetzen.

Weiterhin keine Rückspulfunktion

Dazu passend weigert sich Slightly Mad weiterhin, die Rückspulfunktion in eines ihrer Spiele zu integrieren. Auch das sorgt für Ärger. Vor allem kollidiert das Fehlen mit den reichlich vorhandenen XP-Systemen. Wann immer wir also einen Unfall bauen oder es bereits sehr früh in einem Rennen aussieht, als würden wir nichts erreichen, müssen wir entscheiden: Fahren wir das Rennen trotzdem zu „Übungszwecken“ zu Ende und sammeln immerhin ein wenig Erfahrung oder brechen wir ab, sparen Zeit und starten von Neuem. So wirklich toll sind beide Varianten nicht.

Nicht innovativ, aber doch irgendwie anders

Für Kenner der ersten zwei Teile ist „Project Cars 3“ ein Kulturschock: Es richtet sich eindeutig an Gamepad-Piloten und öffnet die Serie spürbar für eine neue Zielgruppe. Trotzdem macht es nicht so viel anders als andere Rennspiele und genau das mochten ja viele an den biederen, aber durchaus komplex-authentischen Vorgängern.

Uns fehlten tatsächlich die ganz großen Innovationen des Renngenres in „Project Cars 3“. Es macht wenige Dinge wirklich deutlich anders und schiebt Slightly Mads Racing-Reihe eher einfach nur in eine andere Richtung. Wer auf diesen Spagat keine Lust hat, der wird auch wenig Freude am dritten Teil haben.