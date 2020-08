Watch Dogs Legion: Weiteres Gameplay zeigt eine Rekrutierungsmission

Im Rahmen von Gamesradars Future Games Show haben Ubisoft und die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft Toronto neues Gameplay zu dem kommenden Open World-Action-Adventure „Watch Dogs: Legion“ enthüllt.

Schickt die Nanobienen los

In „Watch Dogs: Legion“ können die Spieler praktisch jeden Passanten für die eigene Sache rekrutieren und selbst in die Rolle dieses Rekruten schlüpfen. In dem neuen Gameplay-Video kann man bereits eine der Rekrutierungsmissionen betrachten, die sich in diesem Fall um einen Imker dreht, der einen Schwarm an High-Tech-Nanobienen heraufbeschwören kann. Für die Rekrutierung wurde ein Hooligan losgeschickt, der eine Gruppe betrunkener Freunde rufen kann, um in Kämpfen noch mehr Durchschlagskraft zu haben.

Die Spieler werden in „Watch Dogs: Legion“ in eine dystopische Version Londons reisen, in der man sich gegen den weiterwachsenden Überwachungsstaat zur Wehr setzt. Dafür baut man sich seinen eigenen Widerstand auf und nutzt alle Fähigkeiten der Passanten, die man rekrutiert. Allerdings sollte man aufpassen, da die Rekruten auch festgenommen, schwer verletzt oder sogar getötet werden können, während sie für einen kämpfen.

Die Entwickler bieten auch eine Permadeath-Funktion an, sodass verstorbene Rekruten nicht mehr wiederkehren. Allerdings wird man diese Funktion bei Interesse auch ausschalten können, wenn man keinen Rekruten verlieren möchte.

„Watch Dogs: Legion“ erscheint am 29. Oktober 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC und Google Stadia. Zudem sind Veröffentlichungen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X geplant. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse bereits in unserer Themenübersicht entdecken.

