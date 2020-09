PS5: Neuer Teaser-Trailer verspricht eine „atemberaubende Immersion“

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Langsam aber sicher nähert sich die neue Konsolen-Generation mit großen Schritten. Für Sony Interactive Entertainment Grund genug, vor wenigen Tagen einen ersten TV-Spot zur PS5 zu veröffentlichen.

Am heutigen Dienstag legte das Unternehmen noch einmal nach und stellte einen frischen Teaser-Trailer bereit, mit dem Lust auf die PlayStation 5 gemacht werden soll. Versprochen werden zahlreiche immersive Spielerfahrungen wie „Gran Turismo 7“, „Ratchet & Clank: Rift Apart“ oder „Horizon: Forbidden West“, die von den exklusiven Features der PS5 beziehungsweise des DualSense-Controllers profitieren werden. Den besagten Clip haben wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden.

Die PlayStation 5 erscheint in zwei Versionen

Leider steht nach wie vor in den Sternen, wann und zu welchem Preis die PlayStation 5 ins Rennen geschickt wird. Bisher unbestätigten Berichten zufolge werden beide Konsolen der neuen Generation im November veröffentlicht. Während die Xbox Series X laut einem Industrie-Insider für einen Launch am 6. November 2020 vorgesehen ist, soll die PlayStation 5 eine Woche später und somit am 13. November 2020 folgen.

Zum Thema: PS5: Weiteres Event im September? Silent Hill laut Insider weiter in Arbeit

Angaben, die Sony Interactive Entertainment bisher nicht kommentierte. Fest steht stattdessen nur, dass die PlayStation 5 in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten wird. Neben einer klassischen Version der PS5 wird zudem eine Variante ohne ein digitales Laufwerk veröffentlicht, die sich an diejenigen unter euch richtet, die ihre Spiele ohnehin nur noch via Download beziehen.

Aktuellen Spekulationen zufolge könnte die Standard-Version der PS5 für 499 Euro angeboten werden, während die Digital-only-Ausgabe mit 399 Euro zu Buche schlägt. Aber auch diese Angaben wurden bisher nicht von offizieller Seite bestätigt.

