Ratchet & Clank Rift Apart: Die Welten werden in weniger als einer Sekunde geladen

In einem Interview nannten die Entwickler von Insomniac Games technische Details zu "Ratchet & Clank: Rift Apart". Unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass die Welten des Action-Plattformers in weniger als einer Sekunde geladen werden.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" erscheint exklusiv für die PS5.

Zu den ersten Titeln, die Sony Interactive Entertainment für die PlayStation 5 ankündigte, gehörte „Ratchet & Clank: Rift Apart“, das sich bei Insomniac Games in Arbeit befindet.

Wie bereits im Rahmen der offiziellen Enthüllung versprochen wurde, soll das neue Abenteuer des sympathischen Lombax regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der PS5 machen. Vor allem die schnelle SSD der neuen Sony-Konsole ermöglicht es den Entwicklern von Insomniac Games laut eigenen Angaben, in Sekundenbruchteilen neue Welten auf den Bildschirm zu zaubern. Entsprechend kurz werden die damit verbundenen Ladezeiten ausfallen.

Zahlreiche voll ausgearbeitete Welten versprochen

Laut Game-Director Mike Daly haben wir es bei dem regelmäßigen Wechsel der Welten beziehungsweise Dimensionen mit weit mehr als nur einem simplen Gimmick zu tun. Stattdessen versprechen die Macher von Insomniac Games zahlreiche voll ausgearbeitete Welten, die in weniger als einer Sekunde geladen werden und nur darauf warten, von euch erkundet zu werden.

Zum Thema: Ratchet & Clank Rift Apart: Optional mit 60 FPS spielbar

„Eines der coolen Dinge ist, dass es immer noch ein Live-Gameplay ist, in dem du deinen Charakter kontrollieren kannst. Alle diese Welten, durch die Sie während dieser Sequenzen reisen, sind echte, vollständig ausgearbeitete Welten, in denen Sie unter anderen Umständen einfach anhalten und spielen können“, so Daly. Was mit „unter anderen Umständen“ genau gemeint ist, verriet Insomniac Games‘ Game-Director nicht.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird im Launch-Zeitfenster der PlayStation 5 erscheinen und laut offiziellen Angaben zwei unterschiedliche Darstellungs-Modi bieten. Je nach Präferenz könnt ihr den Titel in der nativen 4K-Auflösung bei 30FPS oder in 60 Bildern die Sekunde bei einer bisher nicht näher konkretisierten niedrigeren Auflösung spielen.

Quelle: Washington Post

