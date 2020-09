Kena Bridge of Spirits: Details zum Setting, dem Kampfsystem, dem Umfang und mehr

"Kena: Bridge of Spirits" erscheint auch für die PlayStation 5.

Im Rahmen einer Frage-und-Antwort-Runde verloren die Indie-Entwickler vom Ember Lab ein paar Worte über ihr kommendes Projekt „Kena: Bridge of Spirit“.

Großen Wert legt das Studio laut eigenen Angaben vor allem auf die hochwertige Synchronisation der Protagonistin, die im Laufe des Spiels sogar einige Lieder zum Besten geben wird. Mit einem Blick auf das Setting wird ergänzt, dass dieses zwar rein fiktiver Natur ist, sich gleichzeitig jedoch als eine Hommage an reale fernöstliche Gegenden wie Japan oder Bali versteht.

Die abenteuerliche Reise einer unfreiwilligen Helden

Beim Schauplatz von „Kena: Bridge of Spirit“ haben wir es übrigens nicht mit der Heimat von Kena zu tun. Stattdessen hat die Protagonistin laut Entwicklerangaben eine lange Reise hinter sich. Was die „Rot“ genannten kleinen Wesen angeht, so kommt ihr Name von der Fähigkeit, Dinge zu zersetzen. Eine Fertigkeit, die mit den Eruptionen zusammenhängt, die sich über das Land ausbreiten.

Zu den Fähigkeiten der Rot, die ihr euch zunutze machen könnt, gehören das Bewegen von Objekten, das Durchführen von Angriffen mit „Spezialkräften“, die Rekonstruktion einer kaputten Brücke oder sogar das Ablenken von Feinden, die Kena nach dem Leben trachten. Sterben können die Rot laut Ember Lab nicht. Um die Kräfte der Rot einzusetzen, muss Kena ihre Gegner attackieren, um die sogenannte „Mut“-Anzeige aufzubauen.

Im Kampf kann die Heldin ihren Stab in einen Bogen verwandeln und so dynamische zwischen Nah- und Fernkampfattacken hin- und herschalten. Mit dem gezielten Einsatz ihres Blasenschilds ist es zudem möglich, Gegner ins Taumeln zu bringen und sich so einen nicht zu unterschätzenden Vorteil im Kampf zu verschaffen.

Release erfolgt nicht zum Vollpreis

Auch über den Umfang von „Kena: Bridge of Spirit“ wurde gesprochen. Zum einen wiesen die Macher von Ember Lab darauf hin, dass das neue Werk des Studios zwar offenere Areale bietet, einen klassischen Open-World-Titel solltet ihr allerdings nicht erwarten. Weiter heißt es, dass das sympathische Abenteuer nicht zum Vollpreis von knapp 60 Euro veröffentlicht wird. Eine Entscheidung seitens der Entwickler, die auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass wird es hier mit einem Titel zu haben, der „sich bequem an einem Wochenende durchspielen“ lässt.

Wie bereits vor ein paar Tagen bekannt gegeben wurde, erscheint „Kena: Bridge of Spirit“ zum Release zunächst nur in einer Download-Fassung. Allerdings sei durchaus denkbar, dass eine Retail-Fassung für die Sammler unter euch zu einem späteren Zeitpunkt folgt.

„Kena: Bridge of Spirits“ wird Ende des Jahres für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Auf der PS5 machen die Entwickler von Ember Lab laut eigenen Angaben Gebrauch von der schnellen SSD der neuen Konsole, durch die gewährleistet ist, dass sich das Abenteuer in gerade einmal zwei Sekunden starten lässt.

