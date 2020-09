Riders Republic: Ubisoft kündigt neues Multiplayer-Extremsportspiel an – Erste Trailer, Termin und Details

Ubisoft und Ubisoft Annecy haben am heutigen Abend mit „Riders Republic“ eine neue Marke angekündigt, die den Spielern einen massiven Multiplayer-Spielplatz für Outdoor Sportarten bieten soll.

Mehrere Sportarten in einem gewaltigen Spielplatz

Die Spieler erhalten eine riesige und lebendige Spielwelt, die den Nervenkitzel der Outdoor Sportarten darstellen soll, Dabei werden zahlreiche Sportarten auf Bikes, Skiern, Snowboards, Wing Suits und Raketen-Wingsuits zur Verfügung stehen, in denen man gegeneinander antreten kann. Des Weiteren wird ein Social Hub zum Erkunden einladen, wobei man dort von anderen Spielern umgeben sein wird.

Außerdem können die Spieler einige der großartigsten Reiseziele der Welt erwarten, wobei der Bryce Canyon, das Yosemite Valley, der Sequoia Park, Zion, die Canyonlands, der Mammoth Mountain und der Grand Teton detailgetreu nachempfunden und miteinander verbunden werden. Zudem werden verschiedene Multiplayer-Modi geboten:

Kompetitive Rennen und Trick-Challenges: Spielbar sowohl in PvP als auch Solo können die Spieler den Rausch während dieser Rennen und Challenges erfahren.

Massen Starts: Bei diesen hektischen Rennen mit mehr als 50 Spielern*** ist alles erlaubt. Die Spieler müssen auf ihre Konkurrenten achten und ihre Position schützen, während sie kollidieren und grinden, um sich so bis zur Ziellinie durchzukämpfen.

Multiplayer Arenen: Die Spieler können in 6v6 PvP Wettkämpfen antreten.

Online Cups: Hier können sich die allerbesten Spieler miteinander messen, um zu zeigen und zu beweisen was sie draufhaben und um es letztendlich an die Spitze der Rangliste zu schaffen.

In einem Karrieremodus kann man sich in den verschiedenen Sportarten unter Beweis stellen, sodass man an die Spitze der Ranglisten aufsteigen kann. Zudem kann man sich legendäre Sponsoren sichern und den eigenen Charakter durch progressionsbasierte Ausrüstung anpassen sowie jeden Aspekt des Charakters selbst definieren.

Auf den Next-Gen-Konsolen wird „Riders Republic“ mit 60 fps über den Bildschirm flimmern, wobei auch mehr als 50 Spieler gleichzeitig zu sehen sein werden. Eine intuitive Charakter- und Kamera-Steuerung sowie ein innovatives Trick-System werden sowohl Casual- als auch Hardcore-Spieler bei Laune halten.

„Riders Republic“ erscheint am 25. Februar 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X, die Xbox Series S, die Xbox One, den PC (via Epic Games Store & Ubisoft Store) sowie Google Stadia. Wer sich das Spiel für die aktuellen Konsolen kauft, erhält auch ein kostenloses Upgrade für die Next-Gen-Plattformen.

Neben den Standard-Editionen werden auch die Gold sowie die Ultimate Editionen erhältlich sein. Die Gold Edition umfasst das Hauptspiel sowie den Year 1 Pass, der exotische Pakete mit Stufenupgrades, die BMX Sporterweiterung und mehr mit sich bringen wird. In der Ultimate Edition sind wiederum das Hauptspiel, der Year 1 Pass sowie vier exklusive Kosmetikpakete (Kosmisch, Regenbogen, Neon, Skull’n Style) enthalten. Zudem werden 20 kostenlose Helikopterreisen spendiert. Wer sich „Riders Republic“ vorbestellt, erhält auch das Hasen-Paket, inklusive des einzigartigen Hasen-Outfits, einem blauen Hasen-Helm sowie dem Regenbogen-Snowboarddesign.

