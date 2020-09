PlayStation Store Charts: Fall Guys dominiert im August

"Fall Guys" konnte im August dominieren.

Sony hat die PlayStation Store-Charts für August 2020 herausgegeben. Auf dem Spitzenplatz der PS4-Charts thront „Fall Guys: Ultimate Knockout“, gefolgt von „Call of Duty Modern Warfare“ und „Minecraft“.

Auch für „Ghost of Tsushima“ lief es im August ordentlich. Es reichte für den vierten Rang. „The Last of Us Part 2“ hat sich hingegen komplett aus der Top 20 verabschiedet.

Die PSVR-Spiele wurden einmal mehr separat ausgewertet. „Vader Immortal: A Star Wars VR Series“ war bei den Besitzern des Virtual Reality-Headsets besonders beliebt. Es folgen „Beat Saber“ und „Superhot VR“.

Bei den Free-2-Play-Spielen konnte „Hyper Scape“ im August dominieren. Auch „Call of Duty: Warzone“ und „Fortnite“ sind weiterhin gefragt. Die DLC-Charts hingegen werden einmal mehr von „Fortnite“ dominiert. Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf die kompletten August-Charts im PlayStation Store werfen:

PSN-Store-Charts im August

PS4 Games

Fall Guys: Ultimate Knockout Call of Duty: Modern Warfare Minecraft Ghost of Tsushima UFC 4 Grand Theft Auto V ARK: Survival Evolved Cuphead The Witcher 3: Wild Hunt F1 2020 Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed Odyssey Mortal Shell A Way Out The Crew 2 PES 2020 Tekken 7 Rainbow Six Siege Assassin’s Creed Origins PGA TOUR 2K21

PS VR Games

Vader Immortal: A Star Wars VR Series Beat Saber Superhot VR Job Simulator Gorn The Walking Dead: Saints & Sinners Pistol Whip Marvel’s Iron Man VR Blood & Truth DOOM VFR

Free-to-Play Games

Hyper Scape Call of Duty: Warzone Fortnite Apex Legends Brawlhalla Destiny 2 PES 2020 Lite Dragon Ball Xenoverse 2 Lite Version Warface World of Warships Legends

DLCs und Erweiterungen

Fortnite – The Yellowjacket Pack Fortnite – Derby Dynamo Challenge Pack Fortnite – Metal Team Leader Pack Fortnite – Batman Caped Crusader Pack Fall Guys: Ultimate Knockout Fast Food Costume Pack Fall Guys: Ultimate Knockout Collector’s Pack Fortnite – Summer Legends Pack Call of Duty: Warzone – Starter Pack Rogue Company: Starter Founder’s Pack For Honor – Warmonger Hero

