Xbox Series X/S: Aggressive Preispolitik soll für einen Kickstart in die neue Generation sorgen

Die Xbox Series X und die Xbox Series S erscheinen am 10. November 2020.

Nach einem ausführlichen Leak sorgte Microsoft in der vergangenen Woche auch offiziell für Klarheit und enthüllte die Preise der Xbox Series X beziehungsweise der Xbox Series S.

Während die Xbox Series X zum Preis von 499,99 Euro angeboten wird, kann die Xbox Series S für 299,99 Euro erworben werden. Analysten zufolge fährt Microsoft mit dem Verkauf der Hardware bei beiden Konsolen Verluste ein. Eine Begebenheit, die das Redmonder Unternehmen offenbar bewusst in Kauf nimmt. Laut Xbox-CFO Tim Stuart geht es nämlich darum, die Spieler mit einer möglichst aggressiven Preispolitik für die Xbox der neuen Generation zu begeistern.

Verkauf von Spielen und Abos fangen die Verluste beim Hardware-Verkauf auf

Stuart dazu: „Unser Ziel bestand darin, so schnell wie möglich die Obergrenze zu erreichen, die Leute in das Ökosystem zu bringen, die Leute in die Erfahrung der nächsten Generation zu bringen und, offen gesagt, der Generation so schnell wie möglich einen Kickstart zu verpassen. Wenn du deine Installationsbasis so groß gestalten kannst, verfügst du über Kunden, die die Next-Generation-Erfahrungen genießen.“

Zum Thema: PS5 vs Xbox Series X/S: Analyst ändert nach Ankündigung die Verkaufsprognose

„Aus unternehmerischer Sicht beginnen wir damit, den Wert für den Kunden auf Lebenszeit viel schneller zu monetarisieren und aufzubauen als langsam auf Zeit“, führte Stuart aus. Die Verluste beim Verkauf der Hardware möchte Microsoft mit dem Verkauf von Abos und Spielen kompensieren. „Ich spreche gerne darüber, dass das Engagement einer Währung entspricht. Wenn die Kunden spielen, kaufen sie mehr Dinge von unseren Partnern, sie kaufen mehr Dinge von uns, und ihr Spaß steigt“, heißt es abschließend.

Sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S werden hierzulande ab dem 10. November 2020 erhältlich sein.

Quelle: GameSpot

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox Series S