PS5 vs Xbox Series X/S: Analyst ändert nach Ankündigung die Verkaufsprognose

Die Xbox Series S könnte sich in den kommenden Jahren positiv auf die Xbox-Verkäufe auswirken. Daran glaubt Piers Harding-Rolls, Head of Games Research bei Ampere Analysis.

Die Xbox Series X/S kommt im November auf den Markt. Doch wann wird Sony starten?

Microsoft hat gestern die offiziellen Preise und den Veröffentlichungstermin der beiden Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S angekündigt. Die in Bezug auf die GPU-Leistung 12 Teraflops starke und 4K-fokussierte Xbox Series X wird am 10. November 2020 zum Preis von 499,99 Euro auf den Markt gebracht. Am gleichen Tag erscheint die 4 Tflops leistende Xbox Series S zum Preis von 299,99 Euro.

Auf Basis der jüngsten Ankündigungen gab Piers Harding-Rolls, Head of Games Research bei Ampere Analysis, eine neue Prognose zu den erarteten Konsolenverkäufen heraus. Der vermutete Absatz der Xbox Series X/S wurde dabei nach oben korrigiert.

Bessere Ausgangsposition als 2013

Laut Piers Harding-Rolls ist die aktuelle Situation verglichen mit der Einführung der Xbox One deutlich besser. Der Analyst verweist in seinem Statement auf eine bessere Fokussierung auf Spieler und auf Dienste wie den Xbox Game Pass.

„Das Unternehmen konzentriert sich mehr auf den Konsolenspieler, wird die Xbox Series X und die Xbox Series S zu gestaffelten Preispunkten auf den Markt bringen, um verschiedene Arten von Konsolenspielern zu erreichen, wird die Xbox Serie X voraussichtlich zu einem ähnlichen Preispunkt wie die PS5 veröffentlichen, hat viel in die First-Party-Studio-Fähigkeiten investiert und war erfolgreich beim Aufbau des Xbox Game Pass zum weltweit größten Abonnementdienst für Spielinhalte mit mehr als 10 Millionen Nutzern“, heißt es dazu.

Letztendlich stellt die Veröffentlichung von zwei recht unterschiedlichen Produkten zu Beginn einer Generation laut Harding-Rolls „eine bedeutende Veränderung“ dar.

„Sie führt zu einem komplexeren Verkaufs- und Marketingangebot, neben allen Abonnementdiensten und All Access-Angeboten. Aber eine erwartete Verbesserung des Marktanteils ist ein vernünftiger Preis, der zu zahlen ist. Die Xbox Series S liegt mit 299 Dollar unter dem Preis der bestehenden Xbox One X. Wir gehen also davon aus, dass dieses Produkt aus dem Sortiment gestrichen wird“, so der Analyst.

Zwar könne sich die aktuelle Strategie negativ auf mögliche Mid-Gen-Upgrades auswirken, doch gehe es auf dem Konsolenmarkt darum, eine „anfängliche Dynamik zu erzeugen und zu erhalten“.

Letztendlich geht der Analyst von den folgenden Auswirkungen aus:

Einige Verkäufe der Xbox Series X werden sich auf die billigere Xbox Series S verschieben.

Ein Teil der Xbox One-Verkäufe wird auf die Xbox Series S übertragen und zu einem schnelleren Übergang zur nächsten Generation führen.

Einige weitere Xbox One S/X-Benutzer werden überzeugt sein, zu diesem niedrigeren Preispunkt (im Vergleich zur Xbox Serie X) aufzurüsten.

Zum Thema

Diese erwarteten Auswirkungen führten zu einer veränderten globalen Next-Gen-Sell-Through-Prognose, wie die folgende Grafik verdeutlicht. Zum Vergleich: Zuvor ging der Analyst von 3,3 Millionen (2020), 12 Millionen (2021), 21 Millionen (2022), 30 Millionen (2023) und 37 Millionen (2024) Gesamtverkäufen der Xbox Series-Konsolen aus. Zu beachten ist natürlich, dass sich die Prognose nach der Ankündigung von Sony noch einmal ändern kann.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Xbox Series S