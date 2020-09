PS5 vorbestellen: Weitere Kontingente offenbar in Kürze

Falls ihr am Mittwoch und Donnerstag keine PS5 vorbestellen konntet, erhaltet ihr vielleicht in Kürze die nächste Gelegenheit. Berichten zufolge sollen die Händler in der kommenden Woche weitere Kontingente erhalten.

Die PS5 kommt Mitte November auf den Markt.

Wenige Minuten nach dem PS5-Showcase in dieser Woche begannen die ersten Händler damit, Vorbestellungen für die PS5 anzunehmen. Nachdem zunächst Media Markt und Saturn in die Offensive gingen, sah sich auch Amazon dazu gezwungen, die PS5 in den Vorverkauf zu schicken. Das Resultat: Interessenten, die gegen Mitternacht im Bett lagen, hatten kaum eine Chance, ein Exemplar der PS5 zu erwischen.

Nicht mit einer Minute Vorankündigung

Und der anschließende Ärger ist durchaus verständlich. Denn Sony gab vor Wochen bekannt, dass die Interessenten keinen kurzfristigen Preorder-Start befürchten müssen.

„Es wird nicht mit einer Minute Vorankündigung passieren. Irgendwann werden wir euch wissen lassen, wann ihr die PlayStation 5 vorbestellen könnt. Habt also bitte nicht das Gefühl, dass ihr euch irgendwo anstellen müsst, bevor ihr eine offizielle Mitteilung erhaltet, wie das funktionieren wird“, so Eric Lempel , Leiter des globalen Marketings von Sony Interactive Entertainment.

Eine Minute war es am Ende tatsächlich nicht. Vielmehr verwies Sony auf den Vorbesteller-Start am darauffolgenden Donnerstag. Im Gegensatz zu Microsoft nannte das Unternehmen keine Uhrzeit, sodass die Händler frühestmöglich mit dem Vorverkauf begannen.

Weitere Vorbestellungen im Kürze

Falls ihr bisher kein Exemplar der PS5 erwischen konntet, müsst ihr natürlich keine 10.000 Euro in euer Hobby investieren. Denn wie bei der PS4 werden voraussichtlich weitere Wellen gestartet, in deren Rahmen ihr euer Glück auf die Probe stellen könnt.

Und sofern wir den Angaben von W&V glauben können, werden die nächsten Vorbestellungen schon in Kürze entgegengenommen. Die Publikation schreibt: „Bereits am 22. September erhalten die Händler laut Sony neue Kontingente für die Vorbestellung.“ Woher diese Info stammt, ist nicht so recht klar. Fest steht aber: Am selben Tag möchte Microsoft den Vorverkauf der Xbox Series S und Xbox Series X starten.

Erscheinen wird die PS5 am 19. November 2020 zum Preis von 399,99 Euro (Digital Edition) und 499,99 Euro (Basis-Version). In der Zwischenzeit könnt ihr die Produkteinträge der größten Händler im Auge behalten:

Amazon

Saturn

Media Markt

