Mass Effect Legendary Edition: Unangekündigte Trilogie offenbar verschoben

Die "Mass Effect Legendary Edition" erscheint offenbar erst 2021.

Jüngsten Gerüchten zufolge wird an der sogenannten „Mass Effect Legendary Edition“ gearbeitet, die zuvor unter der Bezeichnung „Mass Effect Trilogy“ durch die Gerüchteküche geisterte. Angekündigt wurde das Paket bislang nicht. Doch wie es scheint, fand bereits die erste Verschiebung statt.

Release erst Anfang 2021

Davon berichtet zumindest der in der Regel gut informierte GamesBeat-Redakteur Jeff Grubb. Laut seiner Aussage wird die „Mass Effect: Legendary Edition“ aufgrund der Verschiebung erst Anfang 2021 auf den Markt gebracht, was die fehlende Ankündigung erklären würde. Grubb beruft sich bei seiner Aussage auf Personen, die mit der Entwicklung vertraut sind.

„Der wichtigste Faktor, der die Entwicklung über die Pandemie hinaus aufhält, ist das ursprüngliche Mass Effect“, so Grubb. „Es wird derzeit der Qualität des restlichen Pakets nicht gerecht. Es würde bei neuen Spielern einen schlechten ersten Eindruck hinterlassen. Und es könnte die Fans enttäuschen, die dann nicht weiterspielen und die beeindruckenden Upgrades für Mass Effect 2 und ME 3 erleben würden.“

Probleme gebe es laut Grubb sowohl mit dem Sound als auch mit der Grafik. „Die Leute, die an dem Spiel arbeiten, verstehen die Probleme. Und sie wollen den Fans der Franchise gerecht werden“, so der Redakteur weiter.

Zum Thema

Aber auch Abstriche müssen die Fans hinnehmen. So soll der Multiplayer-Part von „Mass Effect 3“ nicht in das Paket einfließen. „Etwas in der Art würde aus diesem Remaster ein Live-Service-Spiel machen, und das ist die Investition wahrscheinlich nicht wert“, so Grubb weiter. Stattdessen könnte EA bestrebt sein, diese Ressourcen in „Apex Legends“ zu investieren, so die Spekulation.

