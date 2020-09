Xbox Series X: Hands-on-Videos zeigen die Abwärtskompatibilität, Quick-Resume und mehr

Die Xbox Series X erscheint am 10. November in Europa.

Mit der Xbox Series X/S auf der einen und der PlayStation 5 auf der anderen Seite läuten Microsoft und Sony Interactive Entertainment im November dieses Jahres die neue Konsolen-Generation ein.

Zum Start in die neue Woche erreichten uns frische Hands-on-Videos zur Xbox Series X, in denen auf verschiedene Features der Konsole eingegangen wird. Darunter das sogenannte Quick-Resume-Feature, mit dem es euch ermöglicht wird, gleich mehrere Titel parallel zu pausieren und das Spielgeschehen auf Knopfdruck wieder aufzunehmen.

Ein Blick auf die Konsolen und die Controller

Eine weitere Funktion, die beleuchtet wird, ist die Abwärtskompatibilität der Xbox Series X, mit der es möglich ist, unterstützte Spiele der Xbox, der Xbox 360 und der Xbox One in einer technisch aufpolierten Fassung nachzuholen beziehungsweise ein weiteres Mal zu genießen. Zu den Verbesserungen gehören schnellere Ladezeiten, stabilere Framerates, eine höhere Auflösung oder eine HDR-Unterstützung.

Getestet beziehungsweise verglichen wurden Xbox One-Titel wie „Red Dead Redemption 2“, „Control“, „The Outer Worlds“ oder „Final Fantasy XV“ aus dem Hause Square Enix. Auch auf den Controller sowie die Hardware der beiden Xbox Series-Modelle wird eingegangen.

Die Xbox Series X erscheint am 10. November 2020 in Europa und wird für 499,99 Euro erhältlich sein. Die Xbox Series S wird am gleichen Tag veröffentlicht und wurde aus Kostengründen mit einer schwächeren Hardware versehen, die auf eine Darstellung von Spielen in 1080p bis 1440p zugeschnitten wurde. Darüber hinaus wurde bei der 299,99 Euro teuren Xbox Series S auf ein optisches Laufwerk verzichtet.

