Call of Duty Black Ops Cold War: Treyarch verspricht deutliche Verbesserungen für die Beta

In Kürze findet eine Multiplayer-Beta zu "Call of Duty: Black Ops Cold War" statt, die unter Beweis stellen soll, dass Treyarch an allen Ecken und Enden gegenüber der Alpha Verbesserungen vorgenommen hat. Konkrete Details nannte man jedoch noch nicht.

Vor wenigen Wochen hatten PlayStation 4-Nutzer überraschend die Möglichkeit erhalten, die Alpha-Version des kommenden First-Person-Shooters „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zu spielen. Im Rahmen dessen konnten sie verschiedene klassische Spielmodi wie Team Deathmatch, Herrschaft und Abschuss bestätigt sowie auch einige neue Spielmodi erleben und einen ersten Eindruck von dem neuesten Teil erhalten.

Verbesserungen an allen Fronten

Allerdings mussten sich die zuständigen Entwickler von Treyarch und Raven Software eine Menge Kritik anhören, da viele Spieler weder mit dem Spielgefühl noch der Technik zufrieden waren. Da Ende der kommenden Woche auch die Multiplayer-Beta an den Start gehen wird, haben die Entwickler auch einen ersten Ausblick auf die zu erwartenden Verbesserungen gegeben.

Der Lead Game Designer Tony Flame betonte via Twitter, dass die Beta ein „ziemliches Upgrade“ gegenüber der Alpha darstellen wird. So schrieb er: „Ich glaube nicht, dass irgendjemand realisiert, was dieses Team in einer kurzen Zeit machen kann. Von neuen Funktionen bis hin zum Kerngefühl, fast alles hat Fortschritte gemacht.“

Im Weiteren hat Flame bestätigt, dass all diejenigen, die weiterhin die Alpha auf ihrer Festplatte haben, die Testversion löschen können. Die Beta wird man nämlich noch einmal separat herunterladen müssen.

Die Multiplayer-Beta von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ beginnt am 8. Oktober 2020 um 19 Uhr auf der PlayStation 4, wobei die ersten beiden Tage exklusiv für Vorbesteller zur Verfügung stehen. Die offene Beta startet somit erst am 10. Oktober und endet erstmals am 12. Oktober. Das zweite Beta-Wochenende findet wiederum vom 15. bis zum 19. Oktober auf PlayStation 4, Xbox One und PC statt.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erscheint am 13. November 2020 im weltweiten Handel, wobei man sich für einen geringen Aufpreis auch eine zusätzliche PS5- bzw. Xbox Series X-Version sichern kann.

