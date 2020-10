Xbox Series X: Konsole wird „heiß wie ein Kamin“

Eine Heizung könnt ihr euch offenbar sparen.

Mehrere Journalisten, die sich mit der Xbox Series X beschäftigen konnten, betonten im Anschluss, dass die neue Konsole kaum Betriebsgeräusche erzeugt. Zugleich handelt es sich aber um eine Hardware, die laut VGC sehr heiß wird.

Zunächst einmal ist es nicht ungewöhnlich, dass High-End-Konsolen- oder PC-Systeme erhebliche Wärmemengen abgeben. Auch die Xbox Series X wurde so konzipiert, dass sie über einen großen 130-mm-Lüfter einen starken Luftstrom erzeugt, der die erwärmte Luft nach außen leitet und somit eine Überhitzung verhindert.

Verdammt ist die heiß

Eine nennenswerte Geräuschkulisse verursacht der Lüfter bei seiner Arbeit nicht. Auch Ken Bogard von Jeux Video lobte die Laufruhe des Kühlsystems der Xbox Series X. Allerdings war er überrascht davon, wie viel Hitze die Konsole abgibt.

„Die Series X ist heiß, wie wirklich heiß! Sie macht zwar keine Geräusche, aber verdammt ist die heiß! Die Konsole strahlt Hitze aus wie verrückt. Es ist nahezu wie ein Kaminschacht. Damit könnt ihr eure Wohnung aufheizen“, so Bogard.

Der Journalist betonte, dass die Wärme, die seine Pre-Release-Konsole abgegeben habe, vollständig beim Spielen abwärtskompatibler Spiele und beim Navigieren durch die Menüs erzeugt wurde. Der Zugriff auf Next-Gen-Titel der Xbox Series X blieb ihm offenbar verwehrt.

Mit seinen Beobachtungen ist Bogard nicht allein: In einem Video erklärt Jeff Bakkalar, der Co-Moderator von Giant Bomb, dass seine Pre-Release-Konsole selbst im Standby-Modus eine beträchtliche Menge an Wärme abgibt. Auch schien er sich während eines Live-Streams nahezu die Hand an der Speichererweiterung zu verbrennen. „Das Ganze ist ein bisschen zu heiß“, so seine Worte.

Lüfter kaum hörbar

Unabhängig von der Hitzeentwicklung waren die meisten Redakteure von der geringen Lautstärke der Xbox Series X beeindruckt. Sam Machkovech von Ars Technica schrieb: „Ich schließe diese Vorschau mit den besten Nachrichten, die aus dieser sich entlüftenden Verrücktheit hervorgehen: Die Xbox Series X ist bis jetzt die leiseste Xbox, die ich je getestet habe.“

Ryan McCaffrey von IGN vertritt eine ähnliche Meinung: „Das Ding ist ruhig. Es ist fast unhörbar, wenn es im Leerlauf ist. Und in Red Dead Redemption 2 zum Beispiel ist es immer noch ziemlich leise – viel leiser als die Xbox One X, die unter voller GPU-Last merklich lauter wird.“

Doch beide Redakteure räumten ein, dass sich an der Einschätzung etwas ändern könnte, sobald Next-Gen-Spiele getestet werden, bei denen die Hardware stärker belastet wird.

Erscheinen wird die Xbox Series X am 10. November 2020 zum Preis von rund 500 Euro. Für etwa 300 Euro bekommt ihr die abgespeckte Xbox Series S.

