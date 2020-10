PS4: Firmware 8.00 ab heute zum Download – Changelog mit Infos

Sony veröffentlicht heute die PS4 Firmware 8.00. Was euch damit erwartet, verrät der offizielle Changelog. Unter anderem werden Änderungen an den Nachrichten und der Kindersicherung vorgenommen.

Auch die PS4 wird nicht vernachlässigt.

Sony veröffentlicht heute die PS4 Firmware 8.00. Darauf macht das Unternehmen auf dem offiziellen PlayStation Blog aufmerksam. Eine Übersicht verrät, was sich mit der Systemaktualisierung ändert.

Party und Nachrichten

Ein Teil der PS4 Firmware 8.00 widmet sich den Partys und Nachrichten, die nach der Aktualisierung enger miteinander verknüpft sind. Zugleich ändert sich die Benutzeroberfläche. Beide Apps nutzen fortan die gleichen „Gruppen“ von Spielern für Sprach-Chats und Nachrichtenaustausch in einer Party.

Der Vorteil ist, dass ihr nach der Aktualisierung eurer PlayStation 4 einfacher einen Party-Chat einrichten oder eine Nachricht an die Gruppe senden könnt, mit der ihr vorher schon über die PS4 kommuniziert habt. Die Änderungen gelten auch für die PS5.



Neue Avatare

Mit der PS4 Firmware 8.00 wird die Sammlung voreingestellter Spieler-Avatare erweitert. So gesellen sich Avatare aus Spielen wie „Bloodborne“, „Journey“, „Ghost of Tsushima“, „God of War“, „The Last of Us Part 2“, „The Last of Us Remastered“, „Uncharted 4: A Thief’s End“ und weiteren Games hinzu.

Verbesserung der Kindersicherung

Ein weiterer Bestandteil des Updates richtet sich an Familien. So wurden im Menü „Kindersicherung“ die Einstellungen „Kommunikation mit anderen Spielern“ und „Anzeigen der von anderen Spielern erstellten Inhalte“ in der Einstellung „Kommunikation und benutzergenerierte Inhalte“ zusammengeführt. Die Zusammenfassung soll die Nutzung vereinfachen.

Außerdem können Kinder eine Anfrage an ihre Eltern senden, um Kommunikationsfunktionen in bestimmten Spielen zu nutzen. Sobald ein Kind eine solche Anfrage verschickt, erhält das Elternteil per Mail eine Mitteilung und kann eine Ausnahme einrichten.

Zweistufige Verifizierung

Die Funktion zur zweistufigen Verifizierung (2SV) auf der PS4 wird beim Aktivierungsvorgang und der 2SV-Anmeldung über die PS4, Mobilgeräte und das Internet erweitert und unterstützt nach der Aktualisierung der Konsole auch Authentifizierungs-Apps von Drittanbietern.

Events und private Communitys

Mit der PS4 Firmware 8.00 wird ein Teil des Funktionsumfangs weichen. So können keine Events mehr erstellt oder erstellte Events anderer User aufgerufen werden.

Außerdem wurde die Möglichkeit entfernt, unter der Community-App auf der PS4 private Communitys zu erstellen. Solltet ihr bereits Teil von privaten Communitys sein, könnt ihr laut Sony weiterhin auf diese zugreifen.

Remote Play-App für Mobilgeräte und PC

Mit der Aktualisierung der PS4 auf die Version 8.00 wird der Name der PS4 Remote Play-App für Mobilgeräte (iOS/Android), Windows PC und Mac in „PS Remote Play“ geändert.

Hinzu kommt eine Option zur Verbindung mit der PS5. Um auf diese Funktion zugreifen zu können, müsst ihr euch von eurer PS5 aus im PSN anmelden, was natürlich erst nach der Veröffentlichung der Konsole möglich ist.

Stummschaltung aller Mikrofone

Abschließend wurde im Schnellmenü der PS4 die Option „Alle Mikrofone stummschalten“ hinzugefügt, sodass ihr eure Mikrofone beim Spielen schneller stummschalten könnt.

