Quantic Dream: David Cage schließt Wechsel zu Open-World-Spielen nicht aus

Könnte sich Quantic Dream in Zukunft auch an neue Genres wagen? Und wann kann man eigentlich mit dem nächsten Projekt der "Heavy Rain"-Schöpfer rechnen? Diesen Fragen stellte sich Studiooberhaupt David Cage in einem neuen Interview.

In den letzten Jahrzehnten hatte sich das französische Entwicklerstudio Quantic Dream auf kinoreife Spielerfahrungen konzentriert, die den Fokus auf die Geschichte, Entscheidungen und daraus resultierende Konsequenzen legte. Nachdem sich die „Heavy Rain“- und „Detroit: Become Human“-Schöpfer zukünftig auf Multiplattform-Entwicklungen konzentrieren und gleichzeitig an mehreren Projekten arbeiten, stellt sich die Frage, ob sie sich auch an neue Genres wagen könnten.

Emotionale Erfahrungen sind auch in der offenen Welt möglich

In einem Interview mit WCCFtech sprach David Cage, CEO und Director bei Quantic Dream, über einen möglichen Genrewechsel.

„Ich denke, dass man mit jedem Gameplay eine emotionale Erfahrung erschaffen kann, einschließlich einer offenen Spielwelt. Dies haben bereits viele Spiele bewiesen. Es benötigt die Nutzung verschiedener Techniken im narrativen Design, aber das Storytelling ist ein sehr flexibles Werkzeug, das in verschiedenen Formen mit beinahe jeder Art an Gameplay genutzt werden kann. Ich versuche kein klares Dogma zu haben, außer die emotionale Erfahrung des Spielers an erster Stelle zu behalten. Es gibt viele Möglichkeiten einen emotionalen Einfluss in Spielen zu erreichen und das ist es, was dieses Format so spannend macht.“

Doch wann kann man überhaupt mit dem nächsten Werk von Quantic Dream rechnen? Schließlich sind bereits zweieinhalb Jahre seit der Veröffentlichung von „Detroit: Become Human“ vergangen. Auch dieser Frage hatte sich Cage in dem neuen Interview gestellt.

„Quantic Dream hat sich nie der Logik verschrieben jedes Jahr ein neues Spiel zu veröffentlichen, auch wenn wir eine Menge Respekt für diejenigen haben, die dies erfolgreich machen. Wir sehen uns als eine Werkstatt, die von Leidenschaft und Handwerk vorangetrieben wird. Zu schreiben kostet Zeit, wir entwickeln immer neue Technologien und Engines und wir möchten uns immer herausfordern und neue Ideen ausprobieren. Wir wissen, dass unsere Fans hohe Erwartungen an unsere Titel stellen: sie möchten eine hohe visuelle Qualität, immersive und verzweigte Geschichten und starke Emotionen ─ Dinge, die schwierig zu industrialisieren sind.“

Allerdings möchte man laut Cage unbedingt etwas erschaffen, auf das das Team auch stolz ist, was es die komplette Entwicklung über begeistert, was die Fans und Entwickler überrascht und was eine besondere Erfahrung werden kann, die die Spieler stets in Erinnerung behalten werden. Cage fasste es mit einem letzten Satz zusammen:

„Sich mehr Zeit zu nehmen ist keine Garantie für Erfolg, aber etwas zu überstürzen ist üblicherweise ein Versprechen für Versagen.“

Dementsprechend scheinen sich Fans noch etwas gedulden zu müssen, bis sie endlich Quantic Dreams neuestes Projekt zu Gesicht bekommen. Sobald erste Informationen ans Tageslicht kommen, werdet ihr es bei uns erfahren.

Quelle: WCCFtech

