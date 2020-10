Quantic Dream: David Cage spricht über potentielle Nachfolger zu „Heavy Rain“ und Co.

In einem umfassenden Interview sprach Quantic Dream-Oberhaupt David Cage über die Entwicklung möglicher Nachfolger zu bekannten Marken wie "Heavy Rain" oder auch "Detroit: Become Human". Kategorisch ausschließen wollte er die Rückkehr zu den Welten und Charakteren nicht.

Mit Werken wie „Heavy Rain“, „Fahrenheit“, „Beyond: Two Souls“ und zuletzt „Detroit: Become Human“ konnte sich das französische Entwicklerstudio Quantic Dream in den letzten Jahrzehnten einen Namen machen. In einem umfangreichen Interview mit WCCFtech sprach Studiooberhaupt David Cage über die Zukunft des Studios, nachdem man durch eine Kooperation mit NetEase auf eine Multiplattform-Entwicklung wechselt.

Es muss etwas Neues zu erzählen geben

Unter anderem wurde David Cage gefragt, ob es eines Tages auch einen Nachfolger zu einem früheren Titel geben könnte. Bisher hatte Quantic Dream stets komplett neue Marken erschaffen, auch wenn Cage Nachfolger nicht grundlegend ausschließt.

„Ich habe kein Problem mit Nachfolgern, solange es mehr über die Welt oder die Charaktere zu sagen gibt. Einfach Nachfolger zu erschaffen, weil sie profitabel sein werden, war nie unsere Einstellung. Wir verstehen vollkommen, dass man eine Menge Marketingausgaben spart und die Aufmerksamkeit für den Titel schneller steigert, wenn man eine etablierte Marke hat, da es bereits gesetzte Erwartungen gibt und das Versprochene eindeutig ist. Jedoch ist für mich der einzige sinnvolle Grund an einem Projekt zu arbeiten, das vier Jahre meines Lebens einnehmen wird, eine Idee zu finden, bei der ich das Gefühl habe, dass ich sie unbedingt machen muss. Es mag naiv für einen Geschäftsführer klingen, der 20 Jahre Erfahrung in der Industrie vorzuweisen hat, aber ich denke weiterhin, dass jedes Projekt vom Herzen kommen sollte.“

Im Weiteren sagte Cage, dass er bisher nichts Neues über die Marken zu erzählen hat, die man erschaffen hat. Aus diesem Grund habe man sie für sich stehen lassen und sich stets an etwas komplett Neues gewagt, auch wenn dies weder eine Regel noch ein Dogma für Quantic Dream sei. So schloss er das Thema mit folgenden Worten: „Ich könnte eines Tages zu unseren Marken zurückkehren, aber nur wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas Neues zu erzählen habe.“

Es ist noch nicht bekannt, an was für einem Projekt Quantic Dream zum aktuellen Zeitpunkt arbeitet. Im letzten Jahr hatte man die einstigen PlayStation 3- sowie PlayStation 4-Exklusivtitel auch für den PC veröffentlicht.

