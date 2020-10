PS5 Kühlung: Lüftersteuerung kann mit Firmware-Updates optimiert werden

Noch rund vier Wochen müsst ihr warten.

Nachdem die ersten Modelle der PS4 Pro im heimischen Wohnzimmer in Konkurrenz mit dem Staubsauger traten, legt Sony einen hohen Wert darauf, aus der PS5 eine deutlich leisere Konsole zu machen. Erst kürzlich begründete der Hersteller die Größe der Hardware mit der effektiven Kühlung, die auf einen beachtlichen Lüfter setzt.

Optimierungen über Firmware-Updates

Und es scheint, dass Sony das Ziel verfolgt, die Konsole auch nach der Markteinführung im November weiter zu optimieren. In einem Interview mit 4Gamer geteilt über ResetEra ) betonte Yasuhiro Otori, der Leiter des mechanischen und thermischen Design-Teams der PS5, dass Sony kontinuierlich Daten über die Leistung des PS5-Lüfters sammeln und auf der Grundlage dieser Daten via Online-Updates weitere Anpassungen vornehmen wird.

„Künftig werden verschiedene Spiele veröffentlicht und Daten über das Verhalten der APU (Accelerated Processing Unit) in jedem Spiel gesammelt“, so seine Worte. „Wir haben einen Plan zur Optimierung der Lüftersteuerung auf der Grundlage dieser Daten.“

Auf 4Gamer heißt es weiter, dass die PS5 auf der Hauptplatine drei Temperatursensoren verbaut hat, um die Lüftergeschwindigkeit basierend auf der Innentemperatur der APU und der höchsten Temperatur der drei Temperatursensoren zu steuern. Diese Lüftersteuerungsparameter werden über Online-Updates aktualisiert.

Es scheint also, dass Sony enorme Anstrengungen unternimmt, um die Kühlung der PS5 so effizient wie möglich zu gestalten. Welche Geräuschkulisse die Konsole dabei erzeugt, erfahren wir spätestens im bevorstehenden November. In einigen Ländern dieser Welt erscheint die neue Sony-Konsole am 12. November 2020. Europa ist eine Woche später an der Reihe.

Weitere Vorbestellungen werden offenbar nicht mehr angenommen – ganz im Gegensatz zur Xbox Series X. Microsoft betonte am Wochenende in einem Tweet, dass die Interessenten bald mehr bekommen werden. Schon in der vergangenen Wochen wurden bei Saturn und Media Markt zusätzliche Vorbestellungen angenommen. Die deutlich abgespeckte Xbox Series S ist hingegen seit Wochen problemlos vorbestellbar.

