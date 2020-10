PS5: Kleineres Design der Konsole laut Sony eine Kostenfrage

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Europa.

Neben den bisher angekündigten Spielen sowie der schnellen SSD sorgte vor allem die Größe der PlayStation 5 in den vergangenen Wochen für reichlich Gesprächsstoff.

Unter dem Strich handelt es sich bei der PS5 um nicht weniger als die größte Konsole unserer Zeit. In einem Interview ging Sonys Otori Yasuhiro auf dieses Thema ein und wies darauf hin, dass wir es hier mit einer bewussten Design-Entscheidung des verantwortlichen Hardware-Teams zu tun haben. So wurde der große Kühlkörper benötigt, um beide Seiten des Mainboards entsprechend zu kühlen.

Kleineres Design hätte die PS5 teurer gemacht

Wie Yasuhiro ausführte, hätte die PlayStation 5 durchaus in einer kleineren Form veröffentlicht werden können, wenn sich die Verantwortlichen dazu entschlossen hätten, nicht auf einen großen Kühlkörper, sondern stattdessen auf zwei kleinere Lüfter zu setzen – für jede Seite der Konsole einen. Die Steuerung mehrerer Lüfter wäre jedoch komplizierter zu handhaben gewesen, als es bei der aktuellen Lösung der PS5 der Fall ist.

Erschwerend wäre laut Yasuhiro hinzugekommen, dass die Lösung mit zwei Lüftern für höhere Produktionskosten gesorgt hätte. In wie weit Sony mit diesem Schritt in der Lage gewesen wäre, die PlayStation 5 zum angepeilten Preis ins Rennen zu schicken, ließ Yasuhiro offen. Erfreulicherweise stellt sich diese Frage am Ende jedoch ohnehin nicht.

In Europa wird die PlayStation 5 ab dem 19. November 2020 in zwei verschiedenen Versionen erhältlich sein. Das klassische Modell der Konsole wird zum Preis von 499,99 Euro angeboten. Nummer Zwei im Bunde ist die Digital-Edition der PS5. Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einer Version der Konsole zu tun, die sich an Kunden richtet, die ihre Spiele ohnehin nur noch digital beziehen.

Dementsprechend wurde bei der 399,99 Euro teuren Digital-Edition aus Kostengründen auf ein optisches Laufwerk verzichtet.

