PlayStation 5: So erweitert ihr euren SSD-Speicher

Wie bereits bei der aktuellen Konsolengeneration, dürfte der vorhandene Festplattenspeicher der PlayStation 5 schnell mit allerlei Games gefüllt sein. Deshalb verraten wir euch, wie ihr eine weitere SSD an der Konsole anbringt.

Etwas mehr als einen Monat vor dem Verkaufsstart der PlayStation 5 zeigte Sony im offiziellen Teardown-Video, was die Next-Gen-Konsole unter der Haube hat. Standardmäßig ist das unter anderem eine SSD mit 825 GB Speicherplatz, die eigens an die Architektur der Plattform angepasst wurde. Bereits zu Beginn des Jahres bestätigte Sonys Mark Cerny jedoch, dass der SSD-Speicher erweitert werden könne. Wie genau ihr das anstellt, dass verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

Vorab: Wichtige Infos!

Bevor wir beginnen hierzu noch ein genereller Hinweis: Die PS5 soll quasi alle handelsüblichen NVMe-SSDs unterstützen. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass Sony noch keine Liste mit SSDs veröffentlicht hat, die von der PS5 unterstützt werden. Voraussichtlich sollte die Festplatte eurer Wahl jedoch eine Mindestbandbreite von 5,5 GB/s haben, die derzeit nur von brandneuen PCIe 4.0-SSDs geboten wird. Entsprechend sind diese Festplatten noch ziemlich kostspielig. Hierzu äußerte sich ebenfalls Digital Foundrys Rich Leadbetter, der dazu folgendes sagte:

„Zumindest kurzfristig ist der Ratschlag einfach: Kaufen Sie kein NVMe-Laufwerk ohne Sony-Validierung, wenn Sie planen, es in der PlayStation 5 zu verwenden. Denken Sie auch daran, dass PCIe 4.0 NVMe-Laufwerke mit extremer Bandbreite wahrscheinlich sehr teuer sein werden – zumindest kurzfristig. Dies ist schließlich Spitzentechnologie. Natürlich dürften sich die Aussichten mit dem Fortschritt der nächsten Generation jedoch deutlich verbessern – und die Preise tendieren dazu, im Laufe der Zeit deutlich zu sinken.“

Entfernt die Außenhülle der Konsole und los geht’s

Doch kommen wir nun dazu, wie ihr den Extraspeicher in eure Konsole einbaut. Mit wenigen Handgriffen könnt ihr die Seitenteile der PlayStation 5 einfach lösen. Ist dies erledigt, solltet ihr freien Blick auf einen SSD-Steckplatz haben. Dieser soll laut Sony so ziemlich alle handelsüblichen SSD-Längen unterstützen, einschließlich der Standardgrößen 2230, 2242, 2260 und 2280. Da jedoch nicht alle SSD-Höhen unterstützt werden, solltet ihr idealerweise auf Sonys Empfehlungen warten.

In den freien Steckplatz steckt ihr eure neue SSD und erweitert somit den Speicher eurer Konsole.

Der Steckplatz verrät euch übrigens ebenfalls, dass ihr die in der Konsole bereits verbaute Festplatte nicht auswechseln könnt. Deren Module sind direkt mit der Platine der PlayStation 5 verbunden, weshalb ihr eure Konsole vermutlich irreparabel beschädigen würdet, solltet ihr versuchen, die Standard-SSD zu entfernen.

Wie steht es um eine zusätzliche externe Festplatte?

Natürlich müsst ihr nicht zwangsweise eine weitere SSD in eure PlayStation 5 einbauen. Alternativ könnt ihr ebenfalls per USB-Anschluss eine externe Festplatte an eure Konsole anschließen. Auf dieser könnt ihr Spieldaten speichern, allerdings wird es nicht möglich sein, die Spiele von der Externen aus zu starten. Das bedeutet, ihr müsst die Daten von euer externen Festplatte zurück auf die Haupt-SSD der PS5 oder kompatibles verbautes NVMe-SSD-Laufwerk verschieben, um das entsprechende Game spielen zu können.

Dafür wird es allerdings möglich sein, die Spieldaten abwärtskompatibler PlayStation 4-Titel mit den Daten eurer Externen abzuspielen. Solltet ihr also daran denken, eure vorhandene PS4-Festplatte einfach auf der PlayStation 5 weiterhin verwenden zu wollen, dann merkt euch, dass diese mit dem Kauf der neuen Konsole nicht gänzlich überflüssig wird.

Um wie viel Speicherplatz wollt ihr eure PlayStation 5 erweitern?

