CoD Black Ops Cold War: Launch-Trailer mit actionreichen Szenen

Der Launch-Trailer zu "Call of Duty: Black Ops Cold War" wurde veröffentlicht. Mit etwa zweieinhalb Wochen Vorlaufzeit macht er auf das Debüt des diesjährigen Shooters aufmerksam. Er erscheint unter anderem für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X.

In diesem Jahr zieht ihr in den Kalten Krieg.

Falls ihr erstaunt auf den Kalender schaut: Ja, der Launch-Trailer zu „Call of Duty: Black Ops Cold War“ wurde reichlich früh veröffentlicht, denn der tatsächliche Launch des Shooters ist noch zweieinhalb Wochen entfernt.

Davon abgesehen liefert der neue Trailer zur Fortsetzung der „Call of Duty“-Reihe genau das, was die meisten Spieler von einem solchen Clip erwarten würden: Reichlich Action. Nach dem Start des Launch-Trailers zu „Black Ops Cold War“ seht ihr unter anderem Ausschnitte aus einer Lagebesprechung, die einmal mehr deutlich macht, in welcher Himmelsrichtung der Feind zu suchen ist.

Kampagne, Zombies und Mehrspieler-Schlachten

Neben der Kampagne, die in der Zeit des Kalten Krieges angesiedelt ist, umfasst das neue „Call of Duty“ die gewohnten Kernkomponenten der „Black Ops“-Reihe, darunter die klassischen Multiplayer-Schlachten und die kooperativen Zombie-Herausforderungen. Auch „Warzone“ wird wieder integriert und in der Standalone-Version kostenlose Gameplay-Sessions ermöglichen.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erscheint am 13. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Zudem werden die beiden Next-Gen-Konsolen mit angepassten Versionen bedacht.

Nach wie vor gilt: Solltet ihr zunächst die Current-Gen-Version des Shooters erwerben, könnt ihr später auf die Next-Gen-Version umrüsten. Das Upgrade wird allerdings nicht kostenlos angeboten. Rund zehn Euro möchte Activision für das Cross-Gen-Bundle haben.

Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Launch-Trailer. Mehr zu „CoD Black Ops Cold War“ erfahrt ihr in der verlinkten Themen-Übersicht. In den vergangenen Wochen wurden beispielsweise die Multiplayer- und Zombie-Komponenten genauer vorgestellt.

